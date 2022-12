O clima começa a esquentar na cidade. Dá aquela vontade de ir para a rua, encontrar todo mundo... De preferência em lugares abertos, iluminados, ensolarados e com boas opções de drinks e comidinhas. As dicas da semana são o novíssimo Vicky Barcelona, no Itaim, o terraço do Astor da Oscar Freire e o Selvagem, que fica dentro do Parque Ibirapuera. Só escolher o que mais combina com o seu mood de verão em São Paulo.

Vicky Barcelona





A área com mesas ao ar livre, ladeadas por árvores e com uma cerca branca delimitando a área externa do restaurante Vicky Barcelona, especializado na cozinha ibérica

O restaurante especializado na cozinha ibérica abriu as portas em novembro e tem mesas externas que devem ser disputadas à tapa. O nome da casa é uma clara homenagem ao filme Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, estrelado por Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Penélope Cruz e Javier Bardem.

Polvo Vicky, uma das atrações do cardápio do restaurante Vicky Barcelona, recém-inaugurado no Itaim

O chef Edu Bonfim comanda a cozinha que tem como destaques pratos inspirados na culinária espanhola e portuguesa, com destaque para as tapas servidas na casa e para o Polvo Vicky Barcelona: polvo grelhado com batatas aperitivo, brócolis e tomates, finalizado com lâminas de alho frito e azeite de ervas (R$ 141). A Massa Vicky, ravioli de espinafre, feito com massa artesanal, recheada com queijo de cabra ao molho romesco também está entre as opções mais pedidas do cardápio (R$ 92). O tradicional Jamón Pata Negra integra o cardápio com uma novidade: é fatiado na frente do cliente. É servido com cesta de pães (R$97) no almoço e no jantar.

Seleção de embutidos servidos na varanda do restaurante Vicky Barcelona

Para finalizar, peça um Helado frito: sorvete de baunilha, empanado em crosta de amêndoas, servido com calda de chocolate belga e creme mascarpone, por R$ 37.

Vicky Barcelona - Rua Emanuel Kant, 175, Itaim Bibi. De quarta a domingo das 12h às 15h (almoço), das 15 às 18h (tapas), das 18h30 às 00h (jantar) reservas@vickbarcelona.com.br Instagram: @vickybarcelonaitaim

Bar Astor Oscar Freire

Área externa na cobertura do Bar Astor da Oscar Freire: atrativo para as noites calorentas do verão

O terraço do Astor foi aberto em novembro. Fica no alto da casa, todo aberto, cenário perfeito para um drink no final da tarde ou em noites calorentas na cidade. Durante o dia, o teto retrátil impede que o sol à pino atrapalhe a programação gastronômica. Tapas e drinks são opções certeiras. Mas o bom e velho chopp, que fez fama na versão original da casa, na Vila Madalena, também está na carta de bebidas do bar. Uma boa pedida para dividir com os amigos é o Single malt spritz (R$ 146), feito com uísque, vermute, limão siciliano e soda artesanal de pera. Outro drink de sucesso na casa é o Kamorita milk punch (R$ 43), com receita a base de cachaça, abacaxi, bitter de tonka e fava de cumaru.

Single malt spritz servido no terraço do Bar Astor da Oscar Freire: uísque, vermute, limão siciliano e soda artesanal de pera

Entre as comidinhas para acompanhar os drinks, peça Batatinhas gaufrette com lemon pepper (R$ 21), steak tartare com torradas (R$36) ou a Escabeche de Mariscos (R$ 37)

Bar Astor Oscar Freire - Rua Oscar Freire 163. Telefone: 2299-5332. Quartas e quintas das 17h à 0h. Sexta, das 16h à 0h. Sábado, das 14h à 0h. Domingo das 14h às 20h.

Site: https://www.barastor.com.br/ Instagram: @barastor

Selvagem

No restaurante Selvagem, almoço e jantar em meio à vegetação do Parque Ibirapuera

Outra opção bastante veranil é o restaurante Selvagem, que fica dentro do Parque Ibirapuera. Um projeto muito interessante que respeita os biomas e a natureza do parque. Tem um quê de parque temático na selva, o que justifica o nome. Quem comanda a cozinha é o chef Filipe Leite, que já passou pelo La Frontera e o Jacarandá. Receitas bem brasileiras são especialidades da casa.

Uma das sobremesas do restaurante Selvagem: ingredientes brasileiros são especialidades da casa

Entre os destaque do cardápio entram o Croquete de porco braseado com maionese de pequi e picles de pimenta de cheiro (R$ 47, a porção com 4 unidades), o Bolinho de mandioca com requeijão de corte finalizado com molho agridoce de goiaba (R$ 44, a porção com 4 unidades) e Pupunha e cogumelos grelhados com coalhada, baru tostado, lascas de queijo tulha, rúcula e mel brasileiro (R$ 69). Entre os drinques, vale provar os coquetéis do mixologista Jairo Gama, todos a base de ingredientes nacionais, como Cambuci, taperebá e bacuri.

Selvagem - Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Almoço - Terça a sexta das 12h às 16h. Sábado e domingo das 12h às 17h / Jantar – Terça a sexta das 19h às 23h30. Sábado das 19h às 23h30. @selvagemibirapuera