ZEBRA

Carqueja Spritz servido no Espaço Zebra Foto: @MarcosBacon instagram.com/marcosbacon

A jornalista e mixologista Neli Pereira preparou um cardápio especial para o feriado no Espaço Zebra, bar em que recebe convidados com drinques preparados com ingredientes bem brasileiros. Neli, que é autora do livro “Da Botica ao Boteco”, repleto de boas histórias e receitas nascidas e criadas por estas bandas, prepara neste fim de semana uma edição especial de drinques feitos com cacau. “São bebidas inspiradas no cacau do Brasil, é um menu de drinques que pretende mostrar de onde vem o chocolate que você come, como o ciclo do cacau é importante e como o cacau do Pará e da Bahia deve ser exaltados”.

Nessa toada, o Zebra, que abre em dias e horários específicos do mês, oferece drinques inspirados como o feito com nibs de cacau com cupuaçu. Tem outro que leva conhaque, licor de cacau preparado pela própria Neli, café e flor de sal e ainda uma gim tônica feita com gim da Dengo, formulado com cacau + nibs de cacau. Já o drinque Mentinha leva licor de cacau da casa com rum, hortelã e água com gás e tem também o mel de cacau, sem álcool. Vale ressaltar que os drinques clássicos da casa, como o Macaia, o Carqueja spritz e o Mastruz com leite também estão disponíveis no balcão do Zebra.

Reservas pelo WhatsApp: 11 91653 3120





VARAL

O drinque Cidreiro do bar Varal, feito com gim e capim-santo Foto: Lais Acsa

O bar que acaba de abrir as portas em um novo endereço tem a brasilidade no DNA. O ambiente com chão e paredes de caquinhos, referência aos quintais do tempo das nossas avós, tem uma carta de drinques brasileiros que merece um samba só dela. Quase todos os coquetéis elaborados pelos bartenders Ricardo Ribeiro e Thiago dos Santos são feitos com cachaça.

Entre as receitas da casa, seguem brilhando clássicos do Varal como o Pai d’Égua, feito com cachaça de jambu, maracujá, rapadura e pimenta dedo-de-moça. Cheio de brasilidade, o Botequinho é uma mescla de cachaça prata Tiê, rapadura e limão. Você pode pedir ainda drinques como o Cidreiro, que leva gim e capim –santo ou uma das sugestões de bebidas que valem por uma sobremesa, como o Milho colada, que combina cachaça envelhecida, licor de milho e leite de coco, e o Caralhinho, versão de Carajillo feita com cachaça de jambu, licor de doce de leite e café.

Rua Artur de Azevedo, 636, Pinheiros, tel. 11 96636 0310.Terça a quinta-feira das 19h à 0h. Sexta-feira das 19h à 1h. Sábado das16h à 1h. Domingo e segunda-feira: fechado. Instagram: instagram.com/varal





PRETO COZINHA

Drinque Pancadinha, servido no Preto Cozinha Foto: Lucas Terribili

Um drinque batizado Pancadinha não poderia ser mais brasuca, não é mesmo? Ele é feito com rum, leite de coco, limão siciliano, xarope de açúcar e finalizado com cocada queimada da casa. Ele está entre as atrações do cardápio de raízes baianas do Preto Cozinha.

Na seleção de drinques autorais da casa entram ainda o Cafeginho, preparado com gim, café espresso, caramelo e tônica e o Onnete, que leva gim com jambú e água tônica de coentro. Para quem quer beber sem álcool, a tradicional Cajuína é pedida certeira de sucesso. Na casa comandada pelo soteropolitano Rodrigo Freire também é de bom tom pedir pratos com alma familiar.

“A alma do Preto são os cardápios de casa, essa mistura de Portugal e África do dia a dia, que só tem acesso quem é baiano mesmo. É o pãozinho delícia dos lanches da tarde, o frango ensopado com quiabo da mãe, a carne de sol do padrasto, a moqueca de sexta-feira da avó, o xinxim de uma tia, o pudim de tapioca de outra”, explica Rodrigo.

Rua Fradique Coutinho, 276, Pinheiros. Segunda, quarta e quinta-feira das 12h às 23h. Terça-feira: fechado. Sexta e Sábado das 12h à 1h. Domingo das 12h às 18h. Instagram: @preto.cozinha