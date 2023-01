Café Artigas

Uma das mesas do Café Artigas no jardim da casa modernista projetada e habitada pelo arquiteto Vilanova Artigas Foto: ELOISA BRASIL

A casa dos anos 1940 foi moradia do arquiteto modernista Vilanova Artigas. Algumas peças do mobiliário original estão expostas no ambiente da sala, que inclui um pequena biblioteca com livros sobre Artigas e outros que faziam parte de sua coleção particular. É possível ainda ter acesso a LPs do acervo pessoal do arquiteto, organizados na pequena estante embutida na parede da lareira de tijolinhos aparentes pintados de branco – discos de Gal e Mozart estão entre os títulos que podem ser acessados pelas “visitas”.

Mignon Paulo Mendes, um dos pratos mais pedidos no Café Artigas Foto: Drausio Tuzzolo

Paredões de vidro sustentados por esquadrias metálicas pintadas de azul desvendam o café (que também funciona como restaurante) nos fundos da casa. O clima de quintal com o atrativo extra de um jardim que parece desenhado à mão, encanta convivas iniciados, ou não, na obra do arquiteto. No cardápio do café, merecem aplausos pratos como o Mignon Paulo Mendes (tournedour de mignon com dauphinoise de batatas e molho funghi Di Supino) e o Picadinho do Chef (picadinho de alcatra à moda do chef acompanhado de farofa de limão siciliano, arroz e crisps de couve). Gastronomia com a simplicidade de uma alma modernista, com soluções capazes de agradar os gostos mais variados. Para a sobremesa, nem pense em ignorar a torta de limão siciliano.

Rua Barão de Jaceguai, 1151, tel. 11 3854 5636. Quarta a domingo das 12h às 17h. Jantar: sexta e sábado das 19h30 às 22h30

Cava Bar

O subsolo do Cava Bar, onde ficava o porão da casa dos anos 1930 no bairro dos Jardins Foto: Nico Nemer

Um bar quase secreto no bairro dos Jardins. Perfeito para encontros a dois em uma casinha dos anos 1930 com decoração minimalista. A ideia de um bar intimista veio junto com a reforma da casa, herança de família de um dos sócios iniciais da casa. A casa foi restaurada nos moldes originais e um porão revelado durante a reforma virou o lugar mais disputado do bar. A casa comporta cerca de 35 pessoas e em dias calorentos dá para ficar nas mesinhas externas ou tomar um drink no banco do quintalzinho nos fundos da casa. Raro encontrar restaurantes em São Paulo com uma pegada tão acolhedora.

Um dos drinques servidos no Cava Bar, no bairro dos Jardins Foto: Nico Nemer

No Cava Bar são servidos drinks clássicos, como o Fitzgerald (gin, xarope de açúcar, suco de limão e angostura), e autorais, como o Bitter Giuseppe (Cynar, vermute carpano clássico, suco fresco de limão, café, angustura de laranja) e o Gin Pesto (manjericão, gin, suco de limão e xarope de açúcar). São destaques do cardápio, comidinhas com o Tortano (pão com linguiça calabresa defumada) e o sanduiche vegetariano a base de cogumelos Paris, abobrinha e queijo brie.

Rua Guarará, 565, subsolo. Quarta e quinta das 18h30 às 0h, sexta e sábado das 18h30 até 1h

Casa Meio do Céu

A fachada do sobrado dos anos 1940, na Rua dos Franceses, que abriga a Casa Meio do Céu Foto: Raisa Zapone

A casa dos anos 1940, no bairro da Bela Vista, batizada com o nome do ponto mais alto no mapa astral, é um charme desde a entrada, com cadeiras de praia à disposição dos “convidados”. Lá dentro, prepare-se para surpresas decorativas com jeito de casa de amigos: a poltrona ao lado da lareira no hall de entrada, as mesinhas dispostas de maneira festiva, a iluminação aconchegante. A reforma da casa da Rua dos Franceses, tombada pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), levou um ano para ser revitalizada e valeu cada pincelada de tinta nas paredes.

Domingo é dia de brunch na Casa Meio do Céu Foto: Rebeca Figueiredo

Aos domingos, a boa pedida é o brunch com pães de fermentação natural, iogurte com frutas, muffins e cafés especiais. Às quintas, a noite de vinho e tarô é atração disputada. Nesse dia, além do cardápio habitual da casa, você pode escolher um combo que inclui uma pergunta feita à taróloga da casa + uma taça de vinho.

Petiscos disputados na casa para acompanhar a carta de drinks são o Mezze (hommus com coalhada seca) e as bolinhas de tapioca servidas com geleia de pimenta. Entre os pratos, opções como o Baião de Dois e a Moqueca de Banana da Terra fazem sucesso.

Rua dos Franceses, 258, Bela Vista, tel.: 11 95594 6045. Quintas e sextas das 17h às 0h, sábado das 12h às 0h, domingo das 11h às 20h