CENOURADA

Picolé de bolo de cenoura é uma das invenções da Cenouradas para os fãs do bolo favorito de milhões Foto: Ana Schad]

Imagina só uma loja inteiramente dedicada ao bolo de cenoura, esse que é o favorito entre os favoritos na hora de eleger um bolo perfeito para praticamente todas as ocasiões – do café da tarde ao aniversário das crianças. Pois na Cenouradas, que acaba de abrir a segunda unidade no bairro de Pinheiros, o bolo aparece como recheio de ovo de Páscoa; em formato de picolé com casquinha de chocolate; na versão raíz, em bandejas de alumínio, como recheio farto em barras de chocolate. Sim, existe sempre quem invente uma maneira ainda mais gostosa de experimentar um doce. Para adoçar ainda mais essa história, um dado relevante: a marca nasceu durante a pandemia, quando a dona da casa, Marilia Lima, enviou para uma amiga um bolo de cenoura para alegrar o seu dia. Um carinho que gerou um negócio que, só na unidade de Pinheiros, aberta em março, registrou o consumo de duas toneladas de leite condensado (usado em recheios e coberturas do bolo) em um mês de funcionamento.

Rua Artur de Azevedo, nº 1597, Pinheiros. Instagram @cenouradas

MAY MACARRONS

Macarrons de puxuri da May Macarrons Foto: AMANDA FRANCELINO

Macarron é doce fino. Difícil de fazer em casa. Perfeito para acompanhar uma xícara de café ou de chá quando tudo o que se quer é uma pausa para adoçar a vida. Agora pense em uma coleção de macarrons com uma paleta de cores perfeita. Doces vibrantes aos olhos criados pela chef pâtissière Mayra Toledo. O doce de origem francesa ganha, nas mãos de Mayra, sabores bem brasileiros, originários da Mata Atlântica, do Nordeste e do Cerrado. Nessa toada, você pode escolher macarrons feitos com fava de aridan, com notas de banana-passa e aroma levemente defumado, com sabor que lembra baunilha e caramelo; cumaru, conhecido como a “baunilha amazonense; puxuri, que lembra cardamomo e noz-moscada; iquiriba, típica das regiões Norte e Nordeste e levemente picante; piprioca, raiz que remete ao capim adocicado, além do licuri, de sabor amendoado.

Alameda Campinas, 1049, Jardim Paulista, tel.: 11 2385 9011. Terça a sexta das 10h às 18h30. Segunda e sábado das 10 às 17h

CARITO BRASIL

Cookie de brigadeirão da loja e café Caritó Brasil Foto: Gabriel Dias

A lojinha de cookies que é sucesso na Bela Vista abriu as portas em 2021. Mas os cookies começaram a ser produzidos no apartamento dos sócios”, o jornalista Gabriel Rodrigues, e seu marido, o designer gráfico Gabriel Dias. “Iniciamos o negócio durante a pandemia, fazendo muito delivery de cookie, mas sentíamos falta de uma loja física”, conta Rodrigues. “Achamos uma casinha na Bela Vista e montamos a loja na garagem”.

Hoje cookies com sabores bem brasileiros, como a edição especial de pé-de-moleque ou o recheado com massa de cumaru, são tão disputados quantos sabores mais tradicionais, como o de chocolate triplo ou o cookie recheado com brigadeiro de pistache. “Começamos a fazer cookies com receitas gringas e, aos poucos, fomos abrasileirando os sabores”, completa Rodrigues.

Rua Herculano de Freitas, 240, Bela Vista. Terça a domingo das 12 às 19h.