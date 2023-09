Um dos grandes prazeres à mesa é poder dividir, experimentar e trocar ideias sobre sabores velhos conhecidos ou nunca antes provados. Por isso as dicas desta semana são de lugares em que é possível provar de tudo um pouco, sem dilemas existenciais na hora de eleger apenas uma opção do cardápio. Além da experiência gastronômica, um programa que tem a ver com as delícias incluídas no ato de poder compartilhar a comida com seu par, com os amigos favoritos ou com a família.

O Banquete: seleção com diversos pratos coreanos servida no Komah Foto: Laís Acsa

Sabores orientais compartilhados

No Komah, o coreano mais disputado da cidade, escolher logo de cara o Banquete é a melhor aposta da casa para compartilhar. A seleção inclui os pratos mais emblemáticos da gastronomia coreana, como a pancetta glaceada com hortaliças frescas e a costela braseada, feita com carne bovina braseada com shoyu, saquê e gengibre. Todos assinados pelo chef Daniel Park, desde 2018 no comando da cozinha da casa e com passagens por restaurantes como D.O.M e Mocotó.

Para acompanhar o Banquete, boas opções de drinques são o Soju Fitz, versão oriental do Fitzgerald, feita com o soju (bebida tradicional coreana) infusionado com cardamomo e xarope de gengibre; além de gin, suco de limão e angostura. O New Yuzu é outro drinque com influências orientais. A receita leva boubon, mix de cítricos, suco de maracujá, xarope de ume, clara de ovo e compota feita com a fruta asiática Yuzu.

PUBLICIDADE

Na hora da sobremesa, divida, se for capaz, um Mil Folhas de Gergelim com camadas crocantes de praliné de gergelim preto intercaladas com semifreddo de gergelim branco ou o Nokcha: gelato de leite com namelaka de chá verde (ganache à base de chocolate branco), gel de Hortelã, crocante de leite e injeolmi (variedade de tteok, massa de arroz feita com farinha de arroz glutinoso).

Rua Cônego Vicente Miguel Marino, 378, Barra Funda, tel.: 11 3392 7072, WhatsApp: 11 91652 2249. Segunda a sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h

A placa merengada com frutas assadas é uma das boas opções para compartilhar no Just a Bite Foto: Laís Acsa

Só um pedacinho...

O Just a Bite, como anuncia o nome, já nasceu com a proposta de servir pratos para serem repartidos entre os comensais. O cardápio da casa tem pratos leves perfeitos para comer com as mãos. No restaurante também não tem hora certa para comer. Ele abre as portas sem intervalos a partir das 11h da manhã. Quem assina o cardápio é a chef consultora Ana Soares. Os “bites” são montados na hora. A base pode ser um vegetal ou uma placa crocante. Bons exemplos para abrir o apetite: Pupunha bite, montado em uma fatia de palmito fresco com tomate assado e stracciatella. O Por que não salmão? vem com um tablete de mandioquinha coberto com guacamole, salmão e kale.

PUBLICIDADE

Boas opções crocantes são o Meio oriente: placa de sementes com homus, coalhada, couve-flor, kale e crocante girassol e o Feira-chique: frijoles, vinagrete de pimentas, chancliche, picles e chips sobre uma placa de massa de pastel. Há também bolinhos, como o de arroz e abóbora com dip de coalhada. E cones de massa de pastel recheados com tartar.

As sobremesas seguem a mesma pegada. Resista se puder a tentação de repartir uma placa merengada com frutas assadas de tabuleiro, chantilly de ovelha e romã ou a banana assada sobre placa integral com manteiga de mel e castanhas e crocante de coco.

Rua Pais de Araújo, 171 - Itaim Bibi, tel.: 11 93257 6434. Segunda e Terça, das 11h às 18h. Quarta a Sábado, das 11h às 22h. Domingo, fechado

Ricotta cremosa com záatar, confit de abobrinha italiana, mentas e pão chato grelhado, servida no Chou_ Foto: GUI GALEMBECK

Almoço em clima de festa entre amigos

PUBLICIDADE

No Chou, da chef Gabriela Barretto, compartilhar é uma das opções favoritas dos clientes. Pratos como as Lulinhas de Santa Catarina com harissa, alho, vinho branco e manteiga, servidas com pão de campo, e a ricotta cremosa feita por nós com záatar, confit de abobrinha italiana, mentas e pão chato grelhado entram na lista de favoritos para provar coletivamente.

A tradição do repartir é tão forte na casa que Gabriela inicia os festejos dos 15 anos do restaurante com uma série de almoços especiais, todos para compartilhar. O primeiro será realizado no domingo, 17 de setembro. Em uma mesa única, os participantes serão convidados a provar pratos e ouvir relatos sobre algumas das receitas do livro de culinária favorito da chef: Fundamentos da Cozinha Italiana Clásica, da escritora italiana Marcella Hazan.

O almoço é aberto ao público, que, além de provar de tudo um pouco e ouvir boas histórias, poderá conhecer um pouco sobre o trabalho de produtores como Heloisa Collins, do Capril do Bosque, Cesar Moreira, da Urban Farm, e Flávia Brunelli Sclauser, da Del Veneto.

No cardápio festivo, pratos como porco ao leite, polenta de milho fresco e capellacci de batata-doce, laranja, limão e queijo. O valor do almoço especial é R$ 364 por pessoa e inclui a refeição completa, com bebidas sem álcool e aperitivo.

Rua Mateus Grou, 345, Pinheiros, tel.: 11 308369987 Instagram: @restaurantechou

PUBLICIDADE

Reservas por e-mail: thais@chou.com.br