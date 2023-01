PIPO

Steak Tartare do Pipo, que fica no espaço do MIS, no Jardim Europa Foto: Kato

O restaurante do chef Felipe Bronze abriu as portas em 2019 e virou queridinho dos amantes de boa comida e programação cultural caprichada. Ele fica dentro do espaço do MIS (Museu da Imagem e do Som), no Jardim Europa. Tem como conceito a ideia de pedir pratos para compartilhar entre os convivas. Um dos carros-chefe do cardápio é o Ostrix: sanduíche no pão a vapor com ostras empanadas e maionese de algas (R$ 46, duas unidades). O steak tartare da casa (R$ 62) é outra pedida que figura entre os pratos campeões de bilheteria. Já a programação de cinema do MIS é uma delícia sempre. Entre os dias 17 de janeiro e 29 de janeiro, a bola da vez é a Mostra de filmes Paulo Autran 100 anos.

Avenida Europa, 158, Jardim Europa, tel. 11 3530 1760. Terça a sexta das 12h às 16h (almoço), das 18h às 23h (jantar). Sábado das 12h às 23h. Domingo das 12h às 17h.

BISTRÔ RESERVA CULTURAL

Sobremesa servida no Bistrô Reserva, que fica no completo do cinema Reserva Cultural, na Avenida Paulista Foto: GladMacedo

O cinema da Av. Paulista tem um bistrô homônimo na área de espera para assistir os filmes da semana em uma das disputadas salas de exibição. No Bistrô Reserva são servidos pratos como o Coq au Vin (R$ 68), Boeuf Bourguignon (R$ 44), além de sanduiches clássicos franceses como o Croque Madame (R$ 42) e quiches. Já o cinema é lugar certo para conferir um dos filmes candidados ao Oscar em cartaz. Esta semana dá para assistir Os Fabelmans e Babilônia, entre outros bons filmes.

Av. Paulista, 900, tel. 11 91433 9374. Segunda a domingo das 12h às 23h





CINECLUBE CORTINA

O espaço do restaurante e do bar do Cineclube Cortina Foto: LEO MARTINS

O Cineclube Cortina ocupa um espaço no Centro de São Paulo que já foi um estacionamento. Tem uma sala de cinema com cadeiras de praia de tecido de alma vintage e cortinas de veludo vermelho sangue. É um lugar de natureza dramática, onde é possível, antes de escolher um dos filmes da programação especial que rola por ali, passar no bar da casa para tomar um dos drinques que prometem ser “uma experiência cinematográfica a cada gole”. No cardápio, opções com o White Russian de Gran Lebowski (R$ 37) ou um Old Fashioned de Mad Men (R$ 45). Entre as opçõe de comidinhas servidas no restaurante do espaço, peça sem medo de ser feliz uma coxinha de frango ao curry (R$ 9), um escabeche de fruto do mar (R$ 39) ou bocaditos mexicanos (R$ 28).

Rua Araújo, 62 - República. Bar e restaurante: terça e quarta das 12h à meia-noite, quinta a sábado das 12h às 2h. e domingo das 12h às 21h.