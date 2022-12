Que tal unir o útil ao muito agradável na hora de escolher livros para dar de presente neste Natal? No mini roteiro de hoje, três livrarias na cidade: Megafauna, no Centro, Martins Fontes, na Paulista, e Livraria da Tarde, em Pinheiros, oferecem, além de uma boa seleção de títulos, cafés em que é possível provar desde um espresso com brigadeiro artesanal até pratos com assinatura de chefs renomados acompanhados de drinques, caso da Megafauna, que abriga o Cuia Café da chef Bel Coelho.





CUIA CAFÉ NA LIVRARIA MEGAFAUNA

Baião de dois com feijão manteiguinha, pimenta de cheiro, abóbora defumada e linguiça artesanal servido no Cuia Café Foto: Raphael Criscuolo

O café Cuia, chefiado pela chef Bel Coelho, é apelo certo ao paladar. Fica dentro da Megafauna – livraria que virou referência no centro da cidade, no térreo do Edifìcio Copan, vizinha ao restaurante Dona Onça. A seleção de títulos da livraria é ótima, a distribuição das estantes facilita a busca dos clientes e o espaço, bem iluminado por conta dos janelões que vão do piso ao teto, é uma atração à parte.

A livraria Megafauna, no térreo do icônico Edifício Copan, com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer Foto: Tuca Vieira

No café você decide o melhor combo: brunch e livros, happy hour e livros, almoço ou jantar e livros.... O cardápio oferece opções que vão do baião de dois com feijão manteiguinha, pimenta de cheiro, abóbora defumada e linguiça artesanal à costelinha de porco ao molho de melaço de cana com canjiquinha, cogumelos e cavolo nero.

Tempurá de lula na tapioca e ponzu de caju e Apoena servido no Cuia Café, da chef Bel Coelho, que fica dentro da livraria Megafauna Foto: Lucas Terribili

Mas tem também tempurá de lula na tapioca, os cafés especiais, o chai latte com especiarias, o cuscuz de milho, o waffle de pão de queijo com doce de leite e creme de queijo. Na carta de drinques, vale provar o Fitzgerald de jambu (gin, limão, angostura, espuma de jambu e pó de jabuticaba).

Cuia Restaurante e Bar na Livraria Megafauna

Av. Ipiranga, 200 - loja 48 - República, tel.: 11 93100-7700. De segunda a sábado, das 10h às 21h. Domingo das 10h às 18h. Horários neste Natal - Dia 24/12, das 10h às 16h. Dias 25 e 26, loja fechada.





MESTIÇO NA MARTINS FONTES DA PAULISTA

O balcão do café Mestiço, que fica dentro da livraria Martins Fontes da Avenida Paulista Foto: Leo Feltran

Se a ideia é escolher os livros do Natal na região da Avenida Paulista, a Livraria Martins Fontes é destino dos mais promissores. Ali estão reunidos dois clássicos da cidade: o café Mestiço (dos mesmos donos do Restaurante Mestiço da Consolação, que fez fama com a combinação de comida baiana e tailandesa) e a livraria que é referência na cidade desde 1997, com projeto arquitetônico de Gabriel Kalili e acervo composto exclusivamente de livros.

Interior da livraria Martins Fontes, um clássico da cidade desde os anos 1990 Foto: Nelson Kon

Se na livraria, lançamentos literários concorridos e os títulos mais incensados do momento são atrativos de sempre, no café a lista dos mais vendidos tem o cheesecake em primeiro lugar na preferência dos leitores.





Mestiço e Livraria Martins Fontes

Av. Paulista, 509, Jardins, tel. 11 2167-9900 . De segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingos e feriados, das 10h às 20h. Horários neste Natal - Dias 21, 22 e 23/12 das 8h às 22h, dia 24/12 das 8h às 18h. Dia 25/12, loja fechada.





MADE BY NINA NA LIVRARIA DA TARDE

Um dos docinhos de festa artesanais servidos no Made by Nina, o café da Livraria da Tarde Foto: Daniel Teixeira

A Livraria da Tarde é a menorzinha desta lista. Logo, o espaço do café Made by Nina é pequeno. O charme dos dois está justamente nas dimensões reduzidas e no atendimento gentil. Na livraria, vendedores-leitores estão sempre dispostos a te explicar o que puderem a respeito dos títulos disponíveis no local, o que torna o programa ainda mais interessante. Eu mesma já saí de lá com livros de autores que nunca havia experimentado, com sugestões de histórias que nunca havia pensando em ler...

Detalhe das estantes na entrada da Livraria da Tarde, em Pinheiros Foto: Chris Campos

No balcão do café, peça sem medo de ser feliz um espresso Pessegueiro acompanhado de um brigadeiro ou outro docinho de festa feito de maneira artesanal. O pão de queijo e os bolinhos também fazem sucesso por ali.

Made by Nina e Livraria da Tarde

Rua Cônego Eugênio Leite, 956, tel.11 96383 1939, Pinheiros. De segunda a sábado das 11h às 19h. Horários neste Natal - no dia 24/12 a loja fecha às 15h.