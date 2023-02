Em tempos de movimentos “arrasa-quarteirão”, de demolições em massa de casinhas que contam a história da gente da nossa cidade, o mini roteiro de hoje te apresenta três casas com história pra contar e, claro, boa comida e bons drinques. Tem a casa centenária com arquitetura de inspiração alemã, pertinho da Praça Roosevelt, que abriga o bar Drosophyla. A lendária Casa das Rosas, projeto do escritório Ramos de Azevedo, que segue em processo de restauro, mas mantém o simpático Caffè Ristoro aberto para o jardim construído em 1935. E tem ainda um dos casarões remanescentes da época de ouro da Avenida Paulista e arredores, hoje ocupado por uma das unidades da rede de restaurantes Gula Gula, carioca de nascença.

Área externa do restaurante Gula Gula, que fica em um casarão centenário na região da Paulista Foto: ROMULO FIALDINI

Gula Gula

O restaurante da rede carioca, famoso pelo cardápio com pratos que remetem à cozinha caseira, fica em um dos raros casarões remanescentes da época em que os barões do café eram os principais residentes da área: o icônico casarão Barão de Bocaina, patrimônio histórico de São Paulo, localizado na Padre João Manuel com a Santos, a alguns passos da Av. Paulista.

A casa que pertenceu ao Barão Francisco de Paula Vicente de Azevedo (1856-1938) foi construída em 1911 e, na versão adaptada pelo Gula Gula em 2019, é possível ainda conferir peças originais de época como pisos, muros, portões e portas espelhadas. Até a cor das paredes se mantém fiel à versão original. Mas vamos aos pratos....

Um dos pratos de "alma" caseira do Gula Gula é o picadinho de carne Foto: Tomas Rangel

Os comensais costumam render-se às especialidades locais, como saladas, quiches e tortas. A salada de batata frita (R$ 50) e o frango crocante com creme de milho e arroz de brócolis (R$ 69) estão entre os favoritos servidos na casa. E tem ainda as opções para lanches rápidos e café-da-manhã, que vão do prosaico tostex de queijo minas (R$ 26) a croques e torradas incrementadas com manteiga de amendoim e avocado.

Rua Padre João Manuel, 109, Jardins, tel. 11 4420-2140. Domingo a quinta, das 8h às 23h; sexta e sábado das 8h à 0h @gulagularestaurante

Salão térreo do Drosophyla Bar, que fica em um casarão com arquitetura de inspiração alemã Foto: Alexandre Disaro

Drosophyla Bar

No restaurante instalado na antiga residência de uma família alemã, erguida há 100 anos, a decoração exuberante é serventia da casa. Dentro do casarão tombado pelo Patrimônio Histórico, o ambiente idealizado por Lilian Varela para a personagem fictícia Lili Wong tem mesinhas espalhadas pelos diversos salões, lareira, ornamentos fantásticos e até uma lojinha para você garimpar itens decorativos únicos. Ele foi inteiramente restaurado pela proprietária da casa e serve de parâmetro para entender como viviam os paulistanos abastados que habitavam o bairro nos anos 1920.

No cardápio, as atrações incluem drinks ótimos, como o Baiúca (Jardim Botânico Gin/ Cachaça de Jambu Sinimbu/ Peychaud’s bitter/ Xarope tônico de hibisco e camomila/ clara pasteurizada/ suco de limão - R$ 39) e porções como a Bolota (bolinho tipo Frikadelle Alemão, acompanhado de molho de mostarda – R$ 39) e Francezinho Mônamur (Queijo Camembert assado, acompanhado de geléia da casa e torradas de baguete/ Padaria Assaz – R$ 44).

Um dos drinques servidos no Bar do Drosophyla Foto: Rodolfo Regini

No andar de cima, não deixe de visitar a São Paulo Urban Distillery - Jardim Botânico Gin, o pequeno e charmoso bar que serve o gin produzido na casa. Um espaço intimista em que você certamente viajará no tempo entre um drinque e outro.

Rua Nestor Pestana 163, Consolação, tel. 11 3120 5535. Terça à sábado das 18h à 1h @drosophylabar

A área externa do Caffè Ristoro, com vista para o jardim da Casa das Rosas Foto: Chris Campos

Caffé Ristoro na Casa das Rosas

O salão do Caffè Ristoro funciona há 15 anos em um anexo da Casa das Rosas. Está temporariamente fechado para restauro, assim como o casarão principal. Mas a adaptação do funcionamento exclusivamente na área do jardim - construído em 1935 pelo casal Ernesto Dias de Castro e Lúcia Azevedo Dias de Castro, moradores da Casa das Rosas ainda em versão residencial -, tem feito sucesso.

Na hora do almoço, as mesas com vista para o chafariz do jardim costumam lotar para o almoço executivo, em que é possível pedir pratos como o penne ao ragu de linguiça calabresa artesanal e azeitonas pretas (R$ 62), o filé mignon grelhado ao molho fungui com risotto alla parmigiana (R$ 75), além da seleção de saladas da casa (a partir de R$ 47).

Doces artesanais servidos no Caffè Ristoro, na Casa das Rosas Foto: Marília Lia

Aos finais de semana, o café-da-manhã tem seu momento de glória com croissants quentinhos (R$ 11), pães de fermentação natural com ovos mexidos (R$ 23) e doces como a sfogliatelli, massa folhada recheada com ricota e frutas cristalizadas (R$ 15), feita à mão, com a mesma receita, desde 1950, e a zeppole de creme, massa assada recheada com creme de baunilha (R$ 15). Todos os produtos da casa são de fabricação própria, provenientes da rotisserie da família que administra a casa.

Av. Paulista 37, Cerqueira César, tel. 11 3289 8897. Segunda das 8h às 18h; terça a sexta das 11h às 19h; sábado e domingo das 9h30 às 19h @cafferistoro