FÁBRICA DE DENGO

O bolo de brigadeiro servido na cafeteria da Fábrica de Dengo: camadas de chocolate com diversas concentrações de cacau Foto: MARCOPINTO

A experiência desta loja de delícias começa na vista externa da edificação com ares industriais e atmosfera de parque de diversões para chocólatras. O andar térreo é o epicentro de uma doce experiência que passa pela loja com vitrines exibindo grandes lascas de chocolate que podem ser levadas para casa em pacotinhos que poderiam ser traduzidos como alegria em forma de doce. Na loja também vale prestar atenção às trufas, às drágeas de chocolate e à cerveja que leva cacau e café em sua formulação.

A loja tem o nome de fábrica por revelar alguns dos segredos da manufatura de um chocolate decente. O equipamento industrial centenário, exibido ao lado do espaço da loja, passa o dia misturando a massa de cacau, açúcar e outros ingredientes do chocolate Dengo. Uma ilustração “ao vivo” do processo de preparo da massa que resulta no chocolate que, antigamente, levava 10 dias para ser concluído. Ainda no térreo você pode fazer uma pausa na simpática cafeteria da loja. O bolo Dengo, com camadas de chocolate com diferentes concentrações de cacau é uma das boas pedidas por ali.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 196, tel. 11 91018 9842. Segunda e terça, das 8h às 20h, quarta a sábado, das 8h às 22h, domingo das 8h às 19h

KITKAT® Chocolatory

Kit Kat customizado ao gosto do freguês Foto: Estudio Gastronômico

A segunda loja temática do chocolate da Nestlé fica no Shopping Pátio Paulista. Experiência das mais interessantes para os fãs da marca. Na loja que abriga um café e que foi pensada para atrair um público muito jovem é possível criar sua própria versão de Kit Kat na hora, escolhendo a base, o recheio e os complementos que serão polvilhados sobre o doce. Também é possível pedir um café gelado que virá acompanhado de um chocolate que se harmoniza perfeitamente com a bebida. Mas divertido mesmo é montar uma latinha com seus chocolates favoritos em versão míni. O mais vendido da loja é o Kit Kat de algodão-doce, mas a lista de sabores é grande: coco, banana, pistache e menta entre eles.

Além da experiência na loja, você ainda pode escolher uma das caixinhas especiais vendidas por ali. Caixas temáticas do Japão e do Brasil, edições especiais, como o Kit Kat de castanhas brasileiras, cranberry e chocolate ao leite. Se estiver muito animado, você pode ainda imprimir no local uma foto ou algumas palavras sobre o seu chocolate. Customização nível máster...

Shopping Pátio Paulista – R. Treze de Maio, 1947, Bela Vista, Piso Paraíso, segundo andar. Segunda a sábado das 10h às 22h, domingo e feriados das 14h às 20h

EMPÓRIO AZUKI

Sortimento de biscoitos nas prateleira do Empório Azuki Foto: Chris Campos

Uma lojinha da Liberdade não poderia faltar neste mini roteiro temático, não é mesmo? No Empório Azuki, a seção de doces promete muitas palpitações. Só de barras de chocolate são dezenas de marcas exibidas na grande e tentadora mesa bem na rota dos caixas da loja. Dá para garimpar por ali ainda: pirulitos, balas e chicletes japoneses, doces artesanais e latas de butter cookies. As caixinhas de micro biscoitos em formato de coala também estão na lista de ofertas do empório e nos mais variados sabores.

Rua Galvão Bueno, 16, Liberdade, tel. 11 3271 3838. Diariamente das 8h às 19h