Ao visitar o complexo cultural do Jardim da Luz, que inclui a Pinacoteca, a Pina Contemporânea e o Museu da Língua Portuguesa, não se esqueça de dar um pulinho nos cafés de cada um dos museus. Além de comidinhas e bebidas, eles oferecem atrativos como a vista exuberante a partir do terraço do café do Museu da Língua Portuguesa ou a possibilidade de um almoço com jeito de férias no café da Pinacoteca, que tem uma área aberta dentro do Jardim da Luz.





OS CAFÉS DO MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA

Vista para o Jardim da Luz no café do terraço do Museu da Língua Portuguesa Foto: Ciete Silverio

O museu coladinho na Estação da Luz tem dois cafés: um no térreo e outro aberto recentemente no terraço do prédio. O primeiro tem como diferencial o projeto que abraça as colunas originais da edificação e as portas de madeira que separam o café das plataformas da estação de trem mais famosa da cidade, construída entre 1895 e 1901, com projeto arquitetônico do inglês Charles Henry Driver.

Um bom lugar para uma paradinha estratégica entre uma atração e outra do circuito cultural da Luz. Serve os básicos: café, pão de queijo, doces, chás gelados, sucos, cervejas e vinhos. Também é possível pedir uma salada ou uma massinha no local.

Dentro da café funciona a lojinha do Museu da Língua Portuguesa, com itens como camisetas, ecobags marcadores de livros e outros clássicos das lojas de museus.

No terraço do museu, o café aberto à céu aberto, com vista para as árvores do Jardim da Luz, já virou ponto favorito das selfies com o famoso relógio da Estação da Luz ao fundo. Ali você também vai encontrar a placa em homenagem ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha (1928-2021) que assina o projeto do Museu da Língua Portuguesa. Dá para pedir um café com um bolinho de fubá e calda de goiabada, tomar uma água ou provar mini muffins de queijo por ali. E, claro, fazer a foto com o relógio.

Flor Café (térreo) – aberto de terça a domingo, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Flor Cafe (terraço) – aberto de terça a domingo, das 10h às 18h. Acesso pelo museu R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia). Entrada gratuita aos sábados, acesso pelo portão A

CAFÉ PINA CONTEMPORANEA

O café com jeito de observatório da Pinacoteca Contemporânea Foto: Manuel Sá

O Café da Pinacoteca Contemporânea foi inaugurado em maio de 2023. Serve cafés variados, sucos, diferentes tipos de salgados, como pão de queijo e pão de batata, além de doces. Fica no mezanino do novo edifício. Localização que faz do salão envidraçado uma espécie de observatório. É possível contemplar a partir do café todos os ângulos da bela arquitetura da Pina Contemporânea. O café também tem um simpático terraço aberto em que é possível tomar um café ou suco ao ar livre. Uma simpática parada para antes ou depois da visita ao acervo da mais nova ala da Pina.

Aberto de domingo a segunda, das 10h às 18h: Avenida Tiradentes, 273

CAFÉ DA PINACOTECA

A área externa do café da Pinacoteca, dentro do Jardim da Luz Foto: Chris Campos

Um café com jeito de férias na cidade, especialmente se você escolher uma das mesas da área externa voltada para o Jardim da Luz. Dá para pedir refeições leves, como as disputadas saladas da casa, tortas e lanches. Ou optar por um prato no capricho, como as batatas gratinadas com filé mignon. Serve também doces e um bom sortimento de cafés.

Aberto de terça a domingo, das 10h às 18h