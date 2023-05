Rolezeiros de plantão, essa é para vocês. O Trinca Bar & Vermuteria irá funcionar por 24 horas ininterruptas para comemorar seu primeiro aniversário. O turno irá começar às 10h no próximo sábado (27) e só irá parar de funcionar no mesmo horário do dia 28.

Tábata Magarão e Alê Bussab estarão no comando do bar e são os responsáveis por essa aventura no mundo dos drinques. Para acompanhá-los, decidiram chamar acompanhantes que são especialistas quando o assunto é coquetelaria.

Michelly Rossi, do Bar dos Arcos; Alisson Oliveira, do Caledonia Whisky & Co.; Rodrigo Rosso, do Infini; Caio Bologna, da San Basile Destilaria e do Fitó; Renata Adoración e Thatta Kimura são os nomes que toparam o desafio de fazer bebidas e petiscos, além de cada um fazer um drinque assinado, que ficará disponível por uma hora e custará o preço fixo de R$ 36.

O chef Cassiano Oliveira, do Guilhotina Bar, irá ficar por conta do almoço que será servido no sábado, 27. E, para quem não puder comparecer para curtir um coquetel, mas está curioso para saber como o evento vai funcionar, é só conferir no YouTube, pois tudo será transmitido ao vivo.

Serviço

Rua Costa Carvalho, 96, Pinheiros. Ter. à sáb. 18h às 1h; excepcionalmente 10h do dia 27/05 às 10h do dia 28/05