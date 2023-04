A cumplicidade entre o cacau e o café

Apesar de serem tão diferentes botanicamente, há muito em comum entre o cacaueiro e o cafeeiro, plantas que produzem, respectivamente, o cacau e o café.

Theobroma cacao, uma malvácea, Coffea arabica e Coffea canephora, Rubiáceas, são os nomes científicos das espécies principais. São plantas tropicais, o cacau tem origem na Amazônia, tendo se disseminado na fração amazônica da América do Sul e pela América Central, enquanto o café é originário dos planaltos da Etiópia e das planícies da África Ocidental.

Nos dois casos, são frutas que tem só amadurecem enquanto estiverem ligadas às árvores, de modo que o momento da colheita tem impacto direto na qualidade sensorial tanto do chocolate quanto da bebida café. Depois de colhidos, os frutos têm suas sementes retiradas para a secagem, passando antes, no caso do cacau, por um processo obrigatório de fermentação, enquanto essa etapa é opcional para o café.

Fruto do cacaueiro em formação. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

O cacau se transforma em barras, que são as irresistíveis placas de chocolate, que pode receber leite ou ser de alta pureza de massa de cacau. Os grãos de café, depois de torrados, farão parte de momentos de relaxamento ou de puro convívio como a bebida mais consumida no mundo depois da água. O que há em comum entre o chocolate e o café são duas substâncias irmãs, respectivamente a teobromina e a cafeína. A teobromina é encontrada no cacau e é como se fosse a molécula antecessora da cafeína, algo como irmã mais velha.

A cafeína atua na sistema nervoso central, melhorando sensivelmente o estado de alerta e capacidade de foco ou concentração, ao confundir nosso cérebro, pois, digamos, é mais esperta que a adenosina, substância que dá sonolência, por exemplo. Como lado negro, pode deixar algumas pessoas mais ansiosas e irritáveis. A teobromina trabalha de forma muito parecida com a cafeína, produzindo sensação de conforto e prazer. Tudo isso sem entrar no campo sensorial, no qual ambos, chocolate e café, são das melhores experiências. Por tudo isso, combinar estes dois produtos é sempre escolha certeira, principalmente nos negócios, como o caso de uma loja de chocolates e cafeteria conjugados.

A Páscoa está próxima e faço a seguir sugestões de lojas de chocolates que servem excelentes cafés e de cafeterias que oferecerão produtos especiais de chocolate. Anote e se permita!

BAIANI

O destaque para a Páscoa da Baiani é o ovo Duplo Caramelo, resultado da caramelização envolvendo leite em pó e açúcar. Você pode apreciar este e outras criações na loja, que tem um serviço de ótimo café, que, inclusive, já rendeu um collab chocolate e grãos de café com o Moka Clube.

Ovo Duplo Caramelo. Foto: Divulgação.

CHOCOLAT DU JOUR

A festejada chocolateria Chocolat du Jour apresenta seu ovo pascoalino Choco Nibs 70%, de belo visual e equilíbrio entre acidez e o amargor da teobromina. Saborear outras peças com o café da casa é uma excelente sugestão.

Chocolat du Jour Nibs 70%. Foto: Divulgação

DAMA

Para esta Páscoa, a Confeitaria Dama elaborou um ovo para os amantes do café e chocolate, o Duo Café. A casca de chocolate leva grãos do Café Orfeu com fina camada de chocolate amargo. Beber um espresso para harmonizar com alguns chocolates, vai muito bem.

Dama Duo Café. Foto: Divulgação

DENGO

A rede que espalha brasilidade em cada barra de chocolate, agora com sua primeira loja no exterior, mais precisamente em Paris, tem um surpreendente ovo de chocolate branco combinando Limão e Tapioca. O serviço de café Dengo é reconhecido pela sua excelência, sempre com grãos exclusivos da casa, e que fazem companhia perfeita para degustações com os diferentes chocolates.

Dengo Limão e Tapioca. Foto: Divulgação.

GALLETTE

Um Ovo de Páscoa bem brasileiro: Crocante de Macadâmia com Coco Queimado. É a criação mais festejada deste ano da engenheira eletricista que se tornou chocolateira, Gislaine Gallette. Na loja Gallette de Santana, você pode escolher e experimentar ovos com diferentes ingredientes acompanhados de um espresso.

Gallettee Macadâmia e Coco Queimado. Foto: Divulgação.

STERNA

A rede de cafeterias Sterna Café preparou para a Páscoa um ovo especial com recheio de Trufas de Café, que fica disponível em todas as lojas físicas. Além do espresso, as lojas oferecem diversos métodos de preparo de café, para uma pausa no dia a dia.

Sterna Trufa de Café. Foto: Ana Luisa Ayumi.