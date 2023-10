A hora da coerência

O mundo empresarial nunca esteve sob tanta pressão em relação à conservação ambiental e os efeitos que já estão sendo sentidos dos chamados climas extremos.

Ao longo dos últimos anos, a Natureza tem enviado diversos sinais de alerta para que as pessoas criem consciência e passem a efetivamente a tomar atitudes para diminuir os impactos. As alterações do clima, com temperaturas máximas cada vez mais infernais em regiões tidas como de zonas de clima temperado, as mortes frequentemente vistas de abelhas por agrotóxicos e pelo pouco moderamento no uso de fontes de energia não renováveis são alguns dos exemplos.

Cafezal, Serra da Mantiqueira. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

A sigla da moda é o ESG, que exprime uma relação conectada entre Governança, Meio Ambiente e Sociedade, porém o que diversos movimentos têm pedido é o de que simplesmente corresponda à Coerência. A busca de nova nomenclatura às atividades de responsabilidade das pessoas é sinal de que o uso inapropriado leva à exaustão do conceito, como ocorreu com a Sustentabilidade, em menos de década e meia de uso.

Muitas certificações permitem que com apenas uma fração de uma propriedade, um sistema produtivo possa anunciar que é tal e qual, como ocorre com a produção de orgânicos e mesmo os produtos de indicação geográfica. Esse é o grande desafio das empresas cetificadoras, pois em sua maioria atestam apenas o que está produzido, quando deveriam conferir todo o sistema produtivo.

Estimular e, principalmente, empregar de fato a Economia Circular, com maior aproveitamento de resíduos e da reciclagem em larga escala, pode ser um caminho transformador. O que a Natureza necessita no momento é de atitudes que envolvam o maior volume possível de produtos elaborados com responsabilidade e que sejam realmente benéficos à sociedade e ao meio ambiente.

Algumas iniciativas de empresas estão listadas a seguir e que, esperamos, que se confirmem como uma boa realidade.

Comentários são muito bem vindos.





CAFÉ ORFEU LANÇA SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA PARA CÁPSULAS

O Orfeu Café tem em sua linha as cápsulas compatíveis com o sistema Nespresso, que tem blends padrões como o Bourbon e Intenso, além de itens sazonais.

As cápsulas são em alumínio reciclável, tornando possível o novo serviço denominado Orfeu Recicla.

O consumidor, após o uso de suas cápsulas, deve acondicionar em uma embalagem própria, que tem capacidade para 70 unidades. Ao entrar em contato com o Serviço Orfeu Recicla, por meio de um contato telefônico, é agendada a retirada do pacote com as cápsulas utilizadas para fins de reciclagem.

SERVIÇO:

Orfeu Recicla - Fone:(11)5184- 3564





POLINIZAÇÃO GUIADA DE CAFEZAIS COM ESTUDO DA APTA

A APTA - Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, por meio de sua Agência Regional, está realizando estudos de polinização guiada de cafezais paulistas com abelhas, em trabalho conjunto com a starup Pollin Tech, empresa que participa do Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.

A pesquisa inédita desenvolveu as moléculas sintéticas que se assemelham ao aroma da flor do cafeeiro, e fizeram o treinamento de abelhas, visando à polinização guiada em culturas tropicais, para fins de aplicação comercial da tecnologia. Apesar dessa tecnologia ser utilizada em culturas de clima temperado, a pesquisa da Apta Regional é inovadora nas culturas tropicas e no uso com as abelhas nativas.

É previsto um potencial aumento de produtividade da ordem de 18%, número já alcançado e reiterado por outra startup do segmento, a Agrobee, que é especializada, entre outros serviços, o de conexão entre cafeicultores, por exemplo, e apicultores e melipocultores.

Apesar de classicamente os agrônomos considerarem os cafeeiros da espécie arabica como capazes de autofecundação, estudos do IAC - Instituto Agronômico de Campinas demonstram que existe uma margem de reserva que, uma vez empregada, podem alcançar o aumento de produtividade de forma consistente.

Outro importante efeito é o de melhorar substancialmente a qualidade do lote produzido em razão da chamada "janela de fecundação" muito curta que as abelhas conseguem promover.





NESTLÈ INICIA PROGRAMA DE SEGURO CLIMÁTICO AOS SEUS FORNECEDORES

As divisões Nescafé e Nespresso são valiosíssimas pelo seu tamanho e pelo posicionamento no mercado.

Preocupada com uma eventual ruptura de fornecimento, a gigante Suiça iniciativa piloto que vai oferecer seguro climático para 800 pequenos produtores da Indonésia, e um projeto semelhante na Colômbia já protege cerca de 30 mil cafeicultores, em projeto com um grupo de seguradoras internacionais.

Cafeicultor. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

A iniciativa é muito significativa porque o seguro rural é acessível aos médios e grandes produtores, sendo bastante difícil para os de pequeno porte.

Há uma clara mudança de postura entre produtores e compradores, envolvendo maior sinergia das atividades, principalmente na capacitação técnica, desde o mais prosaico processo de separação de frutos por maturação na colheita como no manejo atendendo protocolos de eliminação de riscos de contaminação, lembrando que o café é um alimento.

Esperamos que estas iniciativas sejam cada vez mais abrangentes, beneficiando desde os produtores, os consumidores e o meio ambiente.

A Natureza agradece.