A origem das barras

Você sabe como o seu alimento foi produzido?

Os produtos agrícolas são os melhores exemplos dos chamados Produtos de Território ou de Terroir, resultado de uma combinação das condições climáticas, das plantas escolhidas e, principalmente, de como foi tratada pelo produtor.

O cacau, planta que hoje experimenta plantios em diversas regiões do Brasil, é muito sensível às condições climáticas e aos processos de pós colheita, responsáveis em grande parte na definição do perfil sensorial de suas amêndoas, que poderão ser experimentadas em diferentes barras de chocolate.

Fruto do cacau. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal.

PUBLICIDADE

O trabalho do produtor é fundamental para se garantir uma boa complexidade de aromas e sabores, que são formados durante sua frutificação até o momento da colheita, escolhendo os maduros, seguindo-se uma secagem cuidadosa para que as tão importantes fermentações aconteçam a seu tempo. Por exemplo, a fermentação acética, que no caso do café é tida como defeito capital, isto é, que desqualifica como produto de qualidade, para o cacau é imprescindível, pois é responsável por inibir o crescimento do germe.

A fase seguinte é a torra das amêndoas, que possui dinâmica e extensão própria, o suficiente para retirar toda a água remanescente, por exemplo. Daí para frente, vem o trabalho do mestre chocolateiro, que irá dar forma e sabores às barras de chocolate.

A proximidade entre o chocolate e o café está na existência de duas importantes substâncias, a teobromina e a cafeína, fundamentais para tornar a vida mais saborosa e cheia de prazer.

Nesta semana, de hoje, 14, a 20 de agosto, São Paulo sedia a Bean to Bar - BR Chocolate Week 2023, com um programa repleto de palestras, debates e workshops para profissionais e o público em geral.

Sob a organização da Associação Bean to Bar Brasil, as atividades técnicas e palestras acontecerão na sede do SEBRAE/SP, Rua 24 de Maio, 32, República, de 14 a 18 de agosto, com inscrições por meio do website da associação.

PUBLICIDADE

No final de semana, 19 e 20 de agosto, no Instituto Biológico, Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 1252, Vila Mariana, se realiza a Feira de Produtores de Chocolate da Associação Bean to Bar Brasil, onde o público poderá conhecer o trabalho desses artesões dos sabores.