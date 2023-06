Barista brasileiro é o campeão da competição mundial em Atenas

O barista Boram Julio Um, da Um Coffee Co., rede de cafeterias de São Paulo, sagrou-se como o Campeão Mundial Barista 2023 ontem, em Atenas, num feito inédito. onde aconteceu os certames mundiais com representantes de diversos países.

Com apresentação considerada impecável, Boram, cuja família também é produtora de café no Sul de Minas, prestou homenagem aos profissionais de cada etapa da preparação do grão de café, da produção nas lavouras à torrefação.

Boram Um, Campeão Mundial Barista 2023. Foto: Divulgação WCC

O degustador Garam Um, também brasileiro e irmão de Boram, conquistou a 3ª Colocação na competição de Coffee Tasters ou Degustadores de Café, mais elevada posição alcançada por um profissional brasileiro até o momento. Esta é uma competição desafiadora na qual os participantes devem identificar dentre 3 xícaras aquela que é diferente, muitas vezes com sutis variações.

Garam Um, com a bandeira brasileira. Foto: Divulgação.

Um feito histórico para o mercado de café do Brasil por dois irmãos pode ser um catalisador de um crescimento ainda mais vigoroso dos diferentes segmentos da produção e serviços, estimulando a todos os profissionais a manterem a busca pelo melhor como o principal caminho.