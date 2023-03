Borrifos de cafeína e os novos campeões brasileiros

Uma startup canadense lançou um produto que promete fazer revolução: cafeína em spray. Trata-se de um pequeno borrifador contendo solução aquosa de cafeína, composta por ingredientes naturais, segundo os idealizadores.

O conceito principal do produto, chamado de VAE Energy, é o de prover cafeína de forma prática e eficiente, sem a necessidade de preparo de seu café favorito. Sua composição, que ostenta a garantia de zero caloria, garantida pelo adoçante Sucralose, leva flavorizantes naturais, além de duas substâncias com a missão de criar condições de maior foco e atenção, a Teanina e a Tirosina.

Cada tubo, que custa 15 dólares americanos, tem quantidade para 36 borrifadas, cada uma com o equivalente a 20mg de cafeína. Considera-se que 3 borrifadas correspondam à quantidade de cafeína de 1 xícara de café.

VAE Energy. Foto: Divulgação/website.

O tubo tem design elegante e cabe perfeitamente no bolso, tornando a dose de cafeína mais em conta que 1 xícara de café de boa qualidade. Mas a pergunta que fica é:vale a pena trocar o prazer e o clima especial ao beber um café por 3 borrifadas na língua?

OS CAMPEÕES BRASILEIROS 2023: BARISTA E DE TORRA DE CAFÉ

As últimas semanas foram muito movimentadas para baristas e mestres de torra de café em função das competições brasileiras de Barista e de Torra de Café, cujos vencedores representarão o Brasil na etapa internacional.

O barista Boram Julio Um, da rede paulistana Um Coffee Co., sagrou-se Campeão Brasileiro Barista 2023, sendo seu terceiro título seguido. A competição deste ano, ocorrida no Shopping Light de 10 a 12 de Março, teve como segundo colocado, Leo Moço, e na terceira colocação, Hugo Silva.

Boram Julio Um, Campeão Brasileiro Barista 2023. Foto: Divulgação.

Neste domingo, 26 de Março, na sede da indústria Átilla, em Belo Horizonte, MG, ficaram conhecidos os vencedores do Campeonato Brasileiro de Torra de Café.

Sagrou-se campeão Matheus Narcizo, representando a Expocaccer, do Cerrado Mineiro, ficando Eduardo Henrique como vice campeão e, na terceira colocação, Vinícius de Lima Goulart.

A partir da esquerda: Eduardo Henrique, Matheus Narcizo e Vinícius Goulart. Foto: Revista Espresso.

Neste ano, as competições internacionais acontecerão em dois momentos: o World Barista Championship terá lugar em Athenas, Grécia, de 21 a 24 de Junho, enquanto Taipei, Taiwan, de 17 a 20 de Novembro, durante o Taiwan International Coffee Show, receberá o World Lattè Art Championship, o World Coffee in Good Spirits Championship e o World Coffee Roasting Championship.

Confira, a seguir, a classificação final do Campeonato Brasileiro de Torra de Café: