Companheiros de Viagem

Janeiro é sinônimo de época de férias. As viagens fazem parte do roteiro e muitas pessoas não se apertam quando o assunto é garantir o seu café preferido disponível a qualquer momento.

Preparei um roteiro com sugestões de utensílios e de métodos que podem cumprir com louvor a missão de não deixar faltar um excelente café em nenhum momento de sua viagem.









PARA DOSAR:

Se você gosta de seguir à risca receitas de preparo, ter uma balança é obrigatório.

Balança inteligente Acaia.





As preferidas e objetos de desejo dos coffeelovers de plantão são eletrônicas e que tem boa comunicação com os smartphones. Neste quesito, a Acaia é, sem dúvida, a opção número 1, apesar de ser importada. Entre outras opções, recomendo a da japonesa Hario e a da alemã Melitta, ambas com boa distribuição no Brasil.

Balança Melitta.





Outra sugestão é a brasileira Dose Certa, da Pressca, que baseia-se no princípio da chamada balança de braço, que dispensa qualquer fonte de energia para funcionar, além de uma relação benefício/custo excepcional.





PARA TER ÁGUA QUENTE:

Continua após a publicidade

Para quem é fã de tecnologia, existem aquecedores de água, todos importados, que podem ser ligados à tomada de um carro.

As garrafas térmicas vêm ganhando espaço na preferência dos coffeelovers pela praticidade e pelo investimento de valores que pode ser bastante atraente. Hoje existem diversos modelos e tamanhos, com boa tecnologia que garante água quente por um bom tempo.

Garrafa térmica Zojirushi.

Dentre as estrelas estão a japonesa Zojirushi e a norteamericana Stanley, ambas disponíveis no Brasil.

Fabricantes nacionais têm garrafas térmicas disponíveis, mas em formato clássico, como os da Tramontina e da Invicta.





PARA MOER OS GRÃOS:

Continua após a publicidade

Se você é adepto de moer os grãos de café no momento de fazer o preparo, ter um moinho manual e portátil é tudo!

Moinho Manual Comandante.

Marcas consagradas pela sua qualidade como o alemão Comandante ou o brasileiro Bravo Mini são os objetos de desejo, mas que provocam um razoável vazio existencial em seu bolso.

Moinho manual Bravo Mini.

Existem outras importadas mais em conta, como a da japonesa Hario e a chinesa Timemore, principalmente esta que tem um bom custo para o seu desempenho.





PARA PREPARAR O SEU CAFÉ:

Continua após a publicidade

As opções que dispensam uma tomada elétrica são várias hoje, partindo de tradicionais filtrados, com os usuais Hario, Kalita, Koar e Melitta, ao espresso com o belo Aram, que extrai utilizando um êmbolo movido à manivela.

Prensa Francesa e Mug Stanley.

Sugestões muito práticas são as prensas francesas com o compartimento pronto para você beber o seu café preferido, como as da consagrada Bodum e Stanley, ou da brasileira Pressca.

Pressca.

Como alternativa muito prática, os drip coffees, cafés que ficam acondicionados numa estrutura de papel que lembra um origami e são montados diretamente na xícara ou caneca, ganharam muito espaço durante a pandemia, pois como cada dose está em uma embalagem individual lacrada, passa a sensação de segurança de saber como está sendo manuseado o seu café durante a extração.

Quais são os seus companheiros de viagem?





Continua após a publicidade

SERVIÇO:

Flavors Brasil/Representante Hario: www.flavors.com.br

Melitta: www.melitta.com.br

Acaia: www.acaia.co

Stanley: www.stanley-pmi.com.br

Invicta: www.invictaonline.com.br

Tramontina: www.tramontinastore.com

Continua após a publicidade

Pressca: www.pressca.com.br