Grãos engarrafados

Conservar os grãos de café torrado sempre fez parte das discussões sobre a qualidade da bebida. Tudo começa pelo ponto de torra, que pode ser classificado em torra clara, média ou escura, além de seus intermediários.

Assim como qualquer alimento preparado ao fogo, uma leve passagem preserva boa parte dos sabores originais mais delicados, mas que no caso do café faz com que a acidez cítrica, presente em 10 de cada dez vegetais, se expresse um tanto quanto exagerada. Por outro lado, uma torra intensa, conhecida em outros países como torra sul italiana ou francesa, deixa de entregar tanto boa percepção de corpo, ficando a bebida aguada, quanto a acidez, ficando o gosto seco de carbonizado, além de apresentar menor resistência à oxidação do já abalado perfil sensorial.

A torra média é sempre muito recomendada porque preserva as notas mais delicadas, além de garantir boa percepção de corpo e da acidez.

Variedade Amarela, Coffea canephora. Foto: Ensei Neto.

Afinal, podem os grãos ficarem armazenados em potes de vidro?

Podem, sim.

O vidro não é barreira para os raios ultravioletas do sol, que são os verdadeiros vilões para a qualidade, pois deterioram rapidamente os alimentos, em processo de oxidação. Ao final, fica o característico sabor de "papel molhado". No entanto, ficando ao abrigo da luz, seus atributos sensoriais permanecem por longo tempo.

A garrafa de vidro, em especial, exerce um especial fascínio nas pessoas, pois tem inegável efeito estético que ajuda a identificar produtos de grande valor, como pode ser observado nos cognacs franceses ou whiskys de produção limitada e suas embalagens de design exclusivo.

Microlotes de cafés muito especiais, em tendência em consolidação, têm recebido tratamento especial a ponto de serem acondicionados em garrafas de vidro, algumas em séries numeradas para garantir um sentimento adicional de exclusividade.

Microlote Arara, Café Orfeu. Foto: Ensei Neto.

O Café Orfeu lançou uma edição especial do microlote da variedade Arara, que vem ganhando a preferência dos produtores por reunir uma série de atributos muito interessantes. É uma variedade moderna, resultado da combinação das variedades Catuaí Amarelo com uma variedade híbrida chamada Sarchimor, que é cruzamento de plantas do híbrido Catimor, do Timor, com as de Villa Sarchi.

Isso significa que parte da genética da variedade Arara é de Coffea canephora, o que garante ao final de torra bem conduzida maior percepção de doçura junto da presença da Frutose, açúcar normalmente encontrado em frutas, predominante nas variedades amarelas, apresentando belo frescor. Esse microlote tem bebida que apresenta essa característica sensorial típica de excelentes variedades amarelas, garantida com uma bem executada torra média.

Outro microlote com grãos engarrafados é o da catarinense Blumenau Coffee Roasters, cujo mestre de torra Douglas Merlo, conhecido pelo seu trabalho no meio cervejeiro, preparou seus grãos ainda crus em barris de madeira que contiveram bebidas destiladas. Este processo, inicialmente estabelecido na Costa Oeste dos Estados Unidos, submete os grãos crus em tempo suficiente para que parte da bebida retida nos poros dos barris seja absorvida, criando camadas suplementares de sabores.

Microlote Blumenau Coffee Roasters. Foto: Ensei Neto

Para comemorar o quarto aniversário de sua torrefação, Douglas utilizou barril que recebeu um lote de Negroni, clássico da coquetelaria, cujo inconfundível sabor pode ser notado ao se preparar o café. As garrafas são numeradas, sinalizando exclusividade na sua aquisição.

A torra, neste caso, recebeu atenção especial para preservar a riqueza das camadas de sabores, que permite beber com gelo em copo baixo, com direito a um twist de casca de laranja baía.