IA e o futuro incerto dos degustadores

30 de novembro de 2022. Este foi o dia oficial do lançamento do ChatGPT, até o momento o mais poderoso programa de Inteligência Artificial, cujo algoritmo é tão sofisticado a ponto de formular respostas bem estruturadas para, inclusive, exames para escolas superiores e até elaborar uma peça literária completa.

Pesquisadores e jornalistas fizeram testes com o aplicativo para conferir sua capacidade de criar textos e livros completos com resultados surpreendentes, a ponto de se começar um questionamento sobre quais são as profissões que ficam sob risco de serem substituídas pelo programa. Escritores e jornalistas se sentiram preocupados.

Desde a Revolução Industrial, o objetivo perseguido é o de substituir atividades repetitivas dos processos em geral. Os primeiros robôs da indústria de automóveis foram projetados para realizarem as soldas, uma operação particularmente de alto risco, e de pinturas por imersão. Trabalhos mais sofisticados, como o de artistas e de degustadores de vinho e café, estiveram distantes desse risco de substituição, porque são atividades que requerem um modelo de inteligência de grande complexidade.

Imagine sentir o cheiro de uma comida. Uma série de lembranças são resgatadas das áreas remotas do cérebro, muitas vezes com grande carga afetiva ou de uma experiência marcante, identificando as notas de aroma, registradas como parte de um momento vivido.

O Gosto tem um mecanismo que permite medir as intensidades de cada estímulo basicamente na língua como o Doce, Salgado, Ácido, Amargo e Umami, este o gosto de proteínas. A percepção do Sabor é uma resposta parecida com a do Aroma, grosso modo se diferenciando pelo caminho utilizado até alcançar o bulbo olfativo, que é como se fosse a central de recepção dos estímulos. Ao se combinar esses componentes, a memória do aroma vivido com a intensidade dos gostos, junto de estímulos táteis que ora vão ao amanteigado, ora para o aveludado, se atinge a experiência gustativa completa. A partir disso, experientes degustadores determinam a qualificação de uma bebida ou um alimento.

Avaliação Sensorial. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

Isso tudo é possível porque cada um de nós, pessoas, são como um completo laboratório de análise de alimentos e bebidas, contando com equipamentos muito especiais. Um deles é o cromatógrafo de fase líquida, que determina composições em meio líquido, semelhante ao que acontece em nossa boca, e o cromatógrafo de fase gasosa, identifica substâncias em meio gasoso. Ambos custam uma média de 500 mil dólares, de modo que você se sentir com mais valor a partir de hoje...

Ao longo dos anos, muitos pesquisadores e cientistas se lançaram no caminho de criar um equipamento que fosse tão eficiente quanto os melhores degustadores. Uma das primeiras versões da língua eletrônica foi desenvolvida pela EMBRAPA/Instrumentação, na década de 2010, que conseguia identificar cafés com defeitos de bebida de outros de alta qualidade. No entanto havia um longo caminho a percorrer ainda.

De certo, mais do que simplesmente relacionar as diferentes substâncias encontradas numa bebida, o desafio maior é o de se obter um resultado descritivo que se aproxime ao máximo de uma avaliação humana.

Em 2017, foi fundada a Profile Print, em Singapura, empresa que é proprietária de uma plataforma para análise preditiva e prescritiva de ingredientes alimentícios, tendo por base tecnologia de inteligência artificial que sintetiza diversos parâmetros correlacionados e dados sensoriais em uma impressão digital. Sua principal característica é predizer o perfil sensorial e qualidade de uma amostra de alimentos em poucos instantes empregando tecnologia não destrutiva, empregando escâner para avaliar amostras de 10g, em geral.

ProfilePrint. Foto: Divulgação

Os resultados têm sido surpreendentes em termos de precisão, o que levou, durante as apresentações ao mercado, inclusive no Brasil, à reflexão: esse equipamento será capaz de substituir os degustadores e classificadores de café?

A pergunta é muito pertinente, pois o projeto é consistente e seus resultados práticos, muito promissores, de forma que muitas empresas do comércio internacional de café e até a ANACAFÉ, que é a poderosa entidade de cafeicultores da Guatemala, estão apoiando o lançamento deste equipamento, o ProfilePrint. Apesar do assombro que provocou entre as pessoas, percebe-se que ainda há uma boa distancia entre o que um experiente e competente degustador realiza e o equipamento de IA Sensorial.