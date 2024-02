Já imaginou beber um café orgânico na sala de descanso de seu local de trabalho?

Café filtrado em Hario V60. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

Um dos segmentos que têm experimentado vigoroso crescimento é o corporativo, atendido por experientes operadores com suas máquinas superautomáticas e oferta de cafés de qualidade antes difíceis de serem encontrados nesses locais. O fim da pandemia fez com que as empresas repensassem o estilo "home office" de trabalho, reocupando espaços que ficaram praticamente vazios por quase dois longos anos, marcados pela popularização das reuniões virtuais com a onipresente caneca com café. O período da pandemia, principalmente em sua fase inicial de confinamento, estimulou o consumo de farinha de trigo, utensílios de cozinha e café, entre outros. Nunca se experimentou tantos cafés diferentes, por exemplo, criando uma legião de consumidores que passaram a dispensar maior atenção sensorial à bebida e suas formas de preparo.

A retomada do trabalho presencial em escritórios, criou um novo cenário entre os benefícios mais importantes é um serviço de café no mínimo honesto e sem sustos. Não é de hoje que algumas pessoas levam seus conjuntos de preparo de café, contando com moedor manual, cafeteira ou apetrechos de diferentes métodos e, sim, grãos de um café muito bom!

Marcio Suzaki, gerente de projetos da filial de Brasília de importante empresa de TI - Tecnologia da Informação, é um conhecido coffee geek de plantão, que sempre busca conhecer e experimentar diferentes formas de preparo de café, muitas vezes participando de pré lançamentos de equipamentos de outros países. Ele comenta que até a pouco tempo, ele era tido como uma pessoa exigente demais no quesito café, mas que aos poucos um grupo foi se formando em seu local de trabalho para trocar impressões e sugestões sobre o café. Com a volta ao trabalho em regime presencial, a empresa passou a equipar os escritórios com máquinas de café de cápsulas da Nespresso, que também possui modelos para o segmento corporativo e o HORECA, sigla que compreende hotéis, restaurantes e cafeterias. Marcio reconhece que é um grande avanço esse novo item como benefício.

Vending Machine de café orgânico. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

Atenta a este grande segmento, a Gran Coffee, maior operadora de vending machines do país, resolveu apostar em soluções segmentadas como a de cafés orgânicos, que conta com uma máquina especialmente preparada para este serviço, pioneiro no mercado.

Dessa forma, cafés que eram um verdadeiro "susto" ao serem consumidos começam a fazer parte do passado.

NOVIDADES NO MERCADO

Academia do Café e seu Café na Lata.

A cafeteria e micro torrefação Academia do Café, de Belo Horizonte, lançou sua linha denominada Café na Lata, numa clara alusão à tradicional carne na lata tão adorada pelos mineiros. As latas são para os microlotes selecionados pelo time de especialistas, da qual a campeã brasileira de métodos de preparo, Julia Fortini, faz parte, em origens como a Chapada Diamantina, BA, e a Serra do Caparaó, MG, e podem ser usadas para refil. Os pedidos podem ser feitos presencialmente na cafeteria ou pelo site.

Café Orfeu lança Linha Varietais

Até recentemente, as principais variedades de café da espécie arabica eram o Mundo Novo e o Catuaí, ainda representando a maior parte dos cafezais brasileiros. A partir da década de 1960, uma nova série de variedades foi lançada no mercado, sob a batuta do Instituto Agronômico de Campinas, o venerando IAC, e inspiração de um time de pesquisadores liderados pelo Dr. Alcides de Carvalho, sendo a variedade Obatã a primeira que combina genética das duas principais espécies, arabica e canephora. Graças a essa iniciativa, variedades como Catucaí e Icatu, entre outras, passou a fazer parte da paisagem cafeeira do Brasil e de outros países produtores.

Linha Varietais Orfeu. Foto: divulgação.

O Café Orfeu lançou sua Linha Varietais com o objetivo de apresentar diferentes variedades e suas identidades sensoriais para que o consumidor possa se aprofundar nesse segmento. São três variedades: Arara, Acauã e Japi. A variedade Arara é muito interessante por se tratar de uma variedade amarela, que apresenta predominância da Frutose, conhecido como o açúcar das frutas. Os produtos podem ser adquiridos diretamente no site.

Blends para cafés refrescantes

A Nespresso lançou sua Edição Limitada Barista Creations com blends especialmente pensados para o Verão: Juice Watermelon Flavour Over Ice e o Cold Brew Style Intense, ambos para o sistema Vertuo, além do Coconut Flaver Over Ice, nas cápsulas tradicionais.

Nespresso Cold Brew by Vertuo. Foto: divulgação.

Dentre esses, considero o Cold Brew Style Intense, para o Vertuo, o mais impressionante. Testei para saber como seria a bebida, pois o volume esperado, em torno de 350ml (!), portanto, grandioso, seria o primeiro indicativo de que seria pouco concentrado. A extração foi demorada, dentro da expectativa, e a temperatura da bebida ficou próximo a 30ºC, simulando razoavelmente um cold brew. Adicionando cubos de gelo e algo cítrico como o limoncello ou um licor de amora, o resultado fica ainda mais apropriado para beber nestes dias quentes.