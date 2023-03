Mulheres que mudaram o café do Brasil - 2

Conheça outras histórias de mulheres que estão ajudando a mudar o mercado do café do Brasil e do mundo.

Manhumirim, um dos importantes municípios das Matas de Minas, ladeado pelo mágico e altivo Caparaó, é o berço de Josiane Cotrim Macieira, cuja família cultivava café desde o tempo de seus avós. Ela conta: na antiga 5ª série, lá pelos anos 1970, meu professor de geografia, que também era agrônomo, dava pontos para quem convencesse os pais a adotar a curva de nível!Faço parte da geração da Revolução Verde, que também transformou a cafeicultura com tecnologias que fizeram multiplicar a produtividade das culturas agrícolas. Era tempo em que o extinto IBC - Instituto Brasileiro do Café distribuía as mudas de Catuaí vindas do IAC - Instituto Agronômico de Campinas.Quando decidi cursar a universidade, meu pai criou um viveiro de mudas nos fundos da nossa casa. Assim, driblaria a bienalidade para não faltar dinheiro nos anos de colheita baixa.Minha mãe fazia todo o trabalho do viveiro e meu pai recebia o pagamento dos clientes... percebi que a posição da mulher como aquela que "ajuda" significava a falta de reconhecimento do trabalho que ela exercia.Essa foi sempre uma motivação para mim: mostrar que as mulheres trabalham muito nas propriedades de café. Acho que alcancei esse objetivo ao ver a nossa Aliança Internacional das Mulheres do Café - IWCA tornar nossas mulheres mais visíveis, não só na lavoura, colheita e pós-colheita, mas também nas cafeterias, na extensão rural, nas conferências, na pesquisa, na educação, enfim em todas as áreas que tangem esse negócio tão diverso que é o café no país que é maior produtor e exportador do mundo.Porém ainda há muito o que fazer.Como conseguir que as mulheres cheguem às esferas de decisão do setor?A questão crucial é que na base elas são a grande força, numerosas, mas o topo continua masculino, branco e com média de idade avançada.Uma passagem muito importante para mim foi o encontro com as líderes da IWCA em 2008, na Nicarágua, durante o evento Ramacafé, e em 2010, na Guatemala. Foi na América Central que encontrei o que procurava: respostas de como mudar o cenário ao permitir inclusão, vóz e decisão às mulheres.Josiane, que é graduada em jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de Fora e possui mestrado em comunicação política pela Dublin City University, foi a idealizadora do braço Brasil do IWCA - International Woman Coffee Alliance/Aliança Internacional das Mulheres do Café, sendo sua primeira presidente. Também, é membro da primeira diretoria da CCRE - Coffee Coalition for Racial Equity, que tem programas de capacitação e valorização visando a equidade racial.

Josiane Cotrim Maciel. Foto: Divulgação.

Um dos métodos que mais se popularizou nos últimos anos, impulsionado durante a pandemia, foi o Drip Coffee. Imagine ter uma dose de café num coador individual acondicionado em sachê lacrado e que, ao ser aberto, lembra um origami, a arte japonesa de criar formas com papel, bastando adicionar água quente para preparar a bebida? Apesar de ser um produto que fazia parte do dia a dia no Japão ainda nos anos 1990, aqui no Brasil e, também em boa parte do mundo, passou muitos anos despercebido. Essa história mudou radicalmente quando a empresária Micheli Poli Silva, a partir de 2012, viajou por diversos países para buscar novidades e alternativas para o mercado café e encontrou no Drip Bag ou Drip Coffee a oportunidade de sua vida. A história do Café Jurerê começou com o avô de Micheli, Gentil Silva, que se dedicava ao cultivo do café, em 1945, no Vale do Rio Tijucas, Santa Catarina. Nos anos 1950, Gentil Silva adquiriu uma torrefação e, em 1970, abriu a filial em Tijucas, próximo a Florianópolis, assumida posteriormente pelo seu filho caçula, Eurli, em 1987. Na torrefação, Eurli contou com o envolvimento de suas filhas, principalmente da mais velha, Micheli, que, ainda adolescente, passou a ajudar em todas as operações. O tempo fez com que Micheli liderasse as atividades da empresa junto de suas irmãs e uma de suas preocupações foi a de procurar alternativas para sobreviver num mercado cada vez pressionado pelas grandes corporações. Um passo importante foi a aquisição da marca Jurerê, que permitiu atuar nos segmentos de maior valor agregado, e, em seguida, a instalação da unidade de envase do Drip Coffee. Micheli entendeu que poderia ser uma excelente oportunidade a introdução de um produto monodose com design divertido como uma dobradura, mas compreendeu que o maior desafio seria criar um novo mercado. Assim, decidiu abrir para terceiros o serviço de envase, tornando o drip coffee num sucesso rapidamente. Procurando acompanhar as tendências de mercado, a Indústria vem desenvolvendo seu próprio sistema de envase, bem como na pesquisa de materiais ecológicos para a composição do drip bag.

Micheli Poli Silva. Foto: Divulgação.

Um setor muito importante da economia brasileira, a cadeia do café tem, em boa parte, liderança predominantemente masculina, branca e de idade avançada.Eliane Cristina Barbosa Cardoso, nascida em Araguari, MG, desde pequena conviveu nos cafezais na pequena propriedade do avô, ajudando no terreiro para secar os frutos e, por vezes, hipnotizada pelo doce aroma da florada do café. Como ela mesma conta, sendo mulher de origem humilde e negra, somente o seu aperfeiçoamento por meio de estudo e esforço poderia fazê-la pessoa vencedora. Eliane é graduada em Letras, Ciências Contábeis, Direito e Administração, com Doutorado em Tributarismo e Cooperativismo. Em 1999, ela iniciou sua carreira na COOCACER Araguari, a primeira cooperativa organizada do Cerrado Mineiro, como contadora. Em 2003, num momento crucial da COOCACER, assumiu como Superintendente Executiva, sendo a primeira mulher a assumir posição de CEO em cooperativas de café. Os desafios eram grandiosos, porém sob sua batuta, a COOCACER experimentou processo de constante crescimento e aprimoramento das atividades, passando, por exemplo, de 6.000 m2 para 20.000m2 de área de armazenagem. Outro pilar importante dentro de sua gestão foi a implementação de diversos programas de incentivo à qualidade para os produtores associados e profissionais da cooperativa, culminado pelo tradicional Concurso de Qualidade de Café de Araguari. Na área tributária, Eliane liderou o primeiro programa de recuperação de tributos que foram convertidos em veículos utilitários e caminhões entregues aos cooperados, tornando a COOCACER referência do mercado.

Eliane Cristina Barbosa Cardoso. Foto: Divulgação.

Mudar o mundo do café é possível, como estão fazendo essas mulheres determinadas e talentosas!