Novidades para o Inverno

A estação que tem os dias frios e um céu sempre brilhante é o pano de fundo perfeito para beber café e aquecer o corpo e a alma. É ocasião na qual as empresas de café aproveitam para lançar novidades ao mercado.

MOEDOR ELÉTRICO SHARDA Waals , empresa brasileira que produz utensílios para preparo de café, fez o pré lançamento de seu moedor elétrico, o Shard. Segundo os sócios Yuri Pinotti e Marcel Cavalcante, a produção deverá se iniciar em breve e estão captando recursos por meio de financiamento coletivo. O moedor é compacto e tem um conjunto de peneiras intercambiáveis, cada uma adequada para determinados métodos de preparo de café.

Shard, moedor da Waals. Foto: Divulgação

MOEDOR ELÉTRICO HIROO engenheiro Marcos Kazurayama, da Hiro Design, apresentou um moedor elétrico compacto com mós cônicas. Com estética minimalista, o conceito genial está no fato de que a movimentação é feita pela mó externa, apresentando bom desempenho. Tem a estrutura feita em impressora 3D e pode receber personalizações em seu acabamento.

Moedor elétrico Hiro. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

Se o frio se tornar mais intenso, mais café na caneca é a solução. Conheça algumas novidades dos grãos.

NESPRESSO VERTUO - EL SALVADORO sistema Nespresso Vertuo tem seu funcionamento baseado em processo de centrifugação, permitindo maior eficiência no processo de extração com incríveis mais de 4.000 rotações por minuto. Para este inverno, a Nespresso apresenta um blend proveniente de El Salvador, que combina parte dos grãos por processo Lavado, quando ficam imersos em tanques com água para a retirada da mucilagem, e outros como Cerejas Descascados ou Red Honey, quando a mucilagem é mantida nos grãos descascados. O resultado sensorial é uma bebida encorpada, de leve acidez e notas que remetem ao torrone e especiarias para uma extração de 230ml. Disponível nas boutiques e no website.

Nespresso Vertuo - El Salvador.

ORFEU MAM 75 ANOSA Orfeu Cafés Especiais lançou edição limitada em celebração dos 50 anos do MAM - Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro, numa bela embalagem negra com escritos em alto relevo. Preparado com variedade Catucaí da Fazenda Sertãozinho, tem torra média, com perfil sensorial onde notas de caramelo e chocolate têm predominância. Esta edição especial ganha duas versões: Torrado & Moído, 250g, e em cápsulas compatíveis Nespresso.

Orfeu MAM 75 anos

KOA SPECIALTY COFFEES - LICOR, JEAN VILHENA

A Koa Cafés, em parceria com a Fazenda Santa Mônica, de Ibiraci, MG, lançou microlotes que passaram por intenso processo de fermentação. A Fazenda Santa Mônica, do Grupo Eldorado Specialty Coffees, que tem o Jean Vilhena e irmãos na condução dos trabalhos, tem se especializado na produção de cafés fermentados, sendo o microlote Licor um exemplo de café exótico com expressiva quantidade de camadas sensoriais como notas iniciais como floral e ameixa, além de algo como licor, sabor com notas que vão do abacaxi ao chocolate, este como nota de finalização. Muito interessante este microlote! Está disponível em embalagens de 250g.