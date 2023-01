O Café do Rei

Faleceu hoje, 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé. Deixa filhos, filhas, netos e netas, além de uma legião de fãs de todo o mundo...

Sem dúvida, ele foi o maior nome do futebol de todos os tempos.

Foi tricampeão em 1970, na Copa realizada no México, e fez parte daquele é considerado o "dream team" brasileiro de todos os tempos, com atletas como Jairzinho, Tostão, Rivelino e Clodoaldo.

Café Pelé.

Seu apelido, Pelé, é único. E fácil de pronunciar e guardar na memória...

Fez sua primeira aposentadoria no futebol depois de tornar-se campeão paulista em 1973, quando seu time de toda a vida, o Santos Futebol Clube, acabou dividindo o título com a Portuguesa de Desportos, do bairro do Canindé, numa decisão considerada maluca até hoje. Os jogos que ele fez, como contra a própria Portuguesa, teve lances maravilhosos, que se tornaram históricos. Quem viu, viu...

Depois disso, foi figura fundamental ao incentivar o embrionário futebol, no caso o "soccer", nos Estados Unidos, ao fazer parte do time do Cosmos, até sua aposentadoria definitiva.

Café Pelé.

Após o tricampeonato mundial, junto de um prestígio inabalável, Pelé tornou-se embaixador de diversos produtos num momento em que o Brasil, governo e empresas, pretendia aproveitar o título para fazer deslanchar diversos projetos de exportação. Dentre os produtos, um foi o mais longevo, ao emprestar seu nome a uma marca de café, o Café Pelé.

Numa iniciativa da então Cia. Cacique de Café, parte do Grupo Coimbra, foi lançado o Café Pelé como um produto para abrir mercados em todo o mundo na forma de café solúvel ou instantâneo. Ao mesmo tempo, uma linha de cafés para o mercado brasileiro também foi lançada, aproveitando o prestígio do Pelé para alavancar as vendas. Em pouco tempo, o café ganhou posições, tornando-se um dos mais vendidos no mercado de São Paulo e criando contornos afetivos muito fortes com os consumidores. Hoje, o Café Pelé faz parte do portfolio de produtos da JDE - Jacob Douwe Egberts.

Pelé tentou outras atividades como a de ator de cinema, onde as melhores cenas eram na qual ele trabalhava com a bola, além de inspirar um personagem infantil que fez parte da Turma da Mônica, do Maurício de Souza.

De certo ele vai bater um bolão com São Pedro e, de quebra, compartilhar uma bela xícara de café...