O conilon vai conquistar você!

As fortes geadas de 2020 atingiram diversas regiões produtoras de café arabica, em grande parte no Sul de Minas, Mogiana e Cerrado Mineiro. O impacto nos preços foi sentido de imediato, com forte valorização da saca de café pelo temor de diminuição de oferta por longo tempo. Outro efeito percebido foi o maior interesse do mercado pelos grãos de Robusta e Conilon, da espécie canephora, da qual o Brasil é o segundo maior produtor mundial.

Há uma crença quase generalizada de que os grãos de Conilon e Robusta são inferiores aos de arabica devido à sua formação genética, que é de 22 cromossomos nos primeiros e o dobro, no caso dos arabica. A origem botânica de cada um também pode explicar algumas características como a maior resistência às doenças fúngicas dos grãos canephora, de plantas oriundas de planícies da Costa do Marfim e Uganda, ou o maior teor de açúcares disponíveis e percebidos na polpa dos arabica, encontrados originalmente nos planaltos da Etiópia.

Boa parte das informações resumidas entre as duas espécies, frequentemente replicadas nas mídias sociais, são fruto de época em que o conhecimento sobre as características gerais do Conilon e Robusta estava começando a se aprofundar, além do fato que o manejo dos frutos pelos produtores era sofrível. Essa combinação perversa de conhecimento científico em fase pós embrionária e ausência de boas práticas nos processos de colheita e secagem levou a resultados que, ao longo das pouco mais de 4 décadas de cultivo comercial de Conilon no Brasil, se mostraram desastrosos para a qualidade sensorial.

Raro Conilon Amarelo, Sítio São Bento.

Por sorte, pesquisadores do INCAPER, importante órgão vinculado à Secretaria de Agricultura do Espírito Santo, voltada à pesquisa agronômica e extensão rural em solo capixaba, abraçaram a causa da qualidade e a consolidaram a partir da instalação do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Norte, em Linhares. Com foco na seleção das plantas de Conilon e Robusta por produtividade e perfil sensorial, os resultados têm sido compartilhados com os produtores de forma muito dinâmica, apresentando ganhos expressivos na qualidade dos grãos produzidos na região.

Nem todo grão de canephora apresenta alto teor de cafeína, de forma que alguns clones que estão disponíveis no mercado, apresentam bebida com perfil sensorial muito próximo ao dos arabica, o que leva a uma importante reflexão sobre possibilidades de mudanças radicais no eixo de fornecimento do mercado de café. Bebidas tão sofisticadas e apresentando boa acidez mesmo em cultivos praticamente ao nível do mar, têm surpreendido as pessoas quando a origem é detalhada.

Na verdade, a baixa qualidade de bebida associada aos grãos de Conilon, por exemplo, era resultado de péssimo manejo de pós colheita, que vem se traduzindo em preços baixos porque não há como valorizar bebida ruim. À medida que os cafeicultores recebem treinamento adequado e compreendem a importância de se fazer a secagem dos grãos com um manejo atento à qualidade do produto, sua valorização é automática.

Terreiro coberto para conilon de especialidade, Sítio São Bento.

A partir dessa constatação e com olhar para um mercado ávido por novidades, alguns cafeicultores, depois de sistematicamente alcançarem excelentes resultados sensoriais com boa parte de sua produção, lançaram produtos com suas assinaturas para ajudar a transformar ainda mais aceleradamente o mercado de café.

Rodrigo Rigo é de tradicional família de cafeicultores de São Gabriel da Palha e ao assumir a direção da propriedade, resolveu investir em tecnologia e mecanização. Ao dedicar especial atenção aos processos de pós colheita, com secagem cuidadosa, passou a frequentar pódios de diversos concursos da região. Os prêmios foram estímulo natural para iniciar uma pequena torrefação, que leva o nome de família.

Rigo Coffee, São Sebastião da Palha.

Serviço:www.rigocoffee.com.br

O Café Fazenda Venturim é um dos pioneiros na linha de café conilon de alta qualidade ou de especialidade do mercado. A Família Venturim, de São Gabriel da Palha, importante polo de café conilon, vem se aventurando no mercado interno com cafés torrados na própria fazenda e, também, em parceria com diversas torrefações ao fornecer o grão cru. A fazenda vem abordando o mercado internacional, tendo realizado exportações para países europeus.

Lucas Venturim, Fazenda Venturim.

Serviço:www.fazendaventurim.com.br

A Família Palma, de Barra do São Francisco, é conhecida pelos doces de banana e os cafés 100% conilon de especialidade. Com a liderança de Avelino Palma, lotes selecionados por ele e técnicos do INCAPER fazem parte da linha de cafés torrados.

Conilon Especial Sítio Palma.

Serviço: Instagram: @docepalma

Teixeira de Freitas, BA, deve assumir em muito breve posição de destaque na produção de café conilon do Brasil com diversas fazendas que empregam alta tecnologia na lavoura e processos de pós colheita visando qualidade. A Fazenda Bom Retiro, conduzida pelo Gustavo Sturm, tem se destacado pela adoção de técnicas e tecnologias inovadoras nos cafezais, bem como nos cuidados ao se fazer a secagem dos grãos colhidos. Mantém micro torrefação para oferecer cafés de especialidade produzidos na fazenda.

Café Bom Retiro, Fazenda Bom Retiro.

Serviço: Instagram: @bomretirocafe

Santa Teresa é município que tem se tornado destino turístico para quem aprecia gastronomia de região de transição entre planícies e serra. Com forte influência italiana, há produção de vinho que tem surpreendido pela qualidade crescente. O Sítio São Bento, de Luis Carlos Gomes, dentista que resolveu abraçar a cafeicultura, é uma das referências capixabas quando o assunto é qualidade e inovação. Produtor meticuloso, mantém banco de clones muito especiais, dos quais a estrela mais brilhante é um conilon amarelo.

Com especial atenção aos processos de pós colheita, Luis tem obtido resultados excepcionais com seus lotes de conilon, além da produção de arabica em outra propriedade. Seus lotes de conilon de especialidade tem conquistado muitas torrefações, o que acabou por determinar a investir em sua própria micro torrefação. A partir de um de seus melhores lotes de conilon, Luis lançou uma cerveja no estilo stout com o nome Black Swan, numa clara alusão de que os tempos de patinho feio do conilon são definitivamente passado.

Cerveja Stout Black Swan com Conilon de Especialidade.

Serviço: Instagram: @luisgomes5422