O frio que conserva

Um dos grandes desafios de quem vive de preparar excelentes xícaras e canecas de café é o de manter toda a gama de aromas e sabores que podem ser obtidos durante a extração.

Xícara de café fumegante. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

Os parâmetros normais de controle da extração do café, que são a moagem dos grãos e a temperatura da água, têm sido muito bem explorados nos últimos tempos, apoiados por novas tecnologias e equipamentos.

A evolução dos moedores, por exemplo, tem sido impressionante, tanto para os destinados ao mercado profissional como aqueles para os simples consumidores. A água também tem sido objeto de muitos estudos, principalmente com respeito à sua composição química e seus efeitos sensoriais na bebida. Outro ponto importante tem sido conhecer melhor o impacto de sua temperatura na extração do café.

A temperatura, como se sabe, é uma medida indireta da quantidade de energia envolvida num processo. Quanto maior for a quantidade de energia empregada num determinado processo, em geral, existe maior temperatura registrada no sistema como consequência.

PUBLICIDADE

Na extração do café, a alta temperatura da água normalmente empregada torna mais eficiente o processo. Neste caso, há correlação direta entre eficiência e rapidez. Por outro lado, uma extração realizada com água fria, como é o caso do Cold Brew, é processo que necessita de muito mais tempo.

É possível estimar quanto tempo é necessário para uma extração ideal por Cold Brew, levando-se em conta uma regra da Química, que admite que a velocidade de um evento é duplicada a um aumento de 10ºC no processo. Se admitirmos como 93ºC a temperatura de referência para uma extração de 4 minutos, cuja bebida atenda aos requisitos do Golden Cup SCA - Specialty Coffee Association, por exemplo, e 13ºC a temperatura para se realizar a extração em cold brew do mesmo grão, existe uma diferença de 80ºC entre as duas situações.

Essa variação de 80ºC pode ser expressa por uma equação de 2n , onde "n = 7", que corresponde a 128 ou em 7 vezes que a velocidade da extração se duplica a cada 10ºC. Ao multiplicar o fator 128 por 4 minutos, o resultado é igual a 512 minutos, que é o equivalente a 8 horas e 30 minutos, aproximadamente, que é considerado o tempo ideal para uma boa extração de café como cold brew.

Deve ser levado em conta que como o tempo necessário para esse tipo de extração é bastante longo, é natural esperar que a bebida se torne menos ácido devido ao fato de se combinar com maior quantidade de cafeína extraída.

A alta temperatura, ao mesmo tempo que garante maior eficácia na extração, provoca uma inevitável perda de aromas mais voláteis, diminuindo a complexidade sensorial do café.

PUBLICIDADE

Algumas alternativas foram criadas para diminuir essa perda de notas de aroma de maior volatilidade, que é a característica que uma substância tem de, digamos, se esparramar num ambiente. Uma das possibilidades é o emprego de gelo durante o processo de extração, seja no espresso ou no filtrado. Porém, há a diluição devido ao derretimento do gelo, que pode interferir no resultado sensorial da bebida.

O atual campeão mundial de barismo, o brasileiro Boram Um, se tornou um especialista no emprego do Paragon, utensílio que reduz drasticamente a perda de aromas voláteis durante a extração do espresso.

Paragon Coffee Brewer. Foto: Divulgação

O Paragon é uma esfera de aço inoxidável com uma revestimento de titânio, que garante uma excelente área de contato e alta capacidade de resfriamento do líquido. Se o café empregado tiver uma combinação de grande complexidade sensorial, representada por diversas camadas de aromas e sabores, Boram afirma que o uso do Paragon foi decisivo, em sua opinião, para que os juízes percebessem a riqueza de aromas e sabores do café que utilizou na competição.

Paragon Coffee Brewer. Foto: Divulgação

PUBLICIDADE

O Paragon é um produto da Nucleus Coffee Tools, empresa formado pelo campeão mundial barista de 2015, Sasa Sestic, e Sam Corra, vice campeão mundial de preparo de café de 2017. Além do Paragon, você pode encontrar no portfólio da empresa um torrador de café portátil e, também, um termômetro infravermelho ultra rápido.