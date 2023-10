O tempo para o reconhecimento

A primeira região demarcada produtora do café no Brasil foi o Cerrado Mineiro, ainda em meados dos anos 1990, num momento histórico quando diversas associações de produtores se organizaram para a criação de uma entidade que coordenasse estrategicamente a cafeicultura daquela então fronteira agrícola. Isso deu origem ao CACCER - Conselho das Associações de Cafeicultores do Cerrado, e seu emblemático Café do Cerrado, sucedidos pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado Mineiro.

Secagem de Café, Cerrado Mineiro. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal.

A iniciativa da demarcação, que é o primeiro passo para se solicitar uma indicação geográfica, depende de articulação entre o poder público e o privado, este representado pelos cafeicultores, por exemplo. A outorga do primeiro documento de reconhecimento territorial aconteceu em 2005, a Indicação de Procedência concedida pelo INPI ao então CACCER, que recebeu a incumbência de organizar todo o processo administrativo da origem cafeeira.

Esse movimento foi estimulado em razão dos resultados obtidos pelos cafés produzidos na região no primeiro concurso de qualidade do café do mundo, o Concurso de Qualidade de Café para Espresso Illy, da torrefadora italiana conhecida pela sua obstinação pela qualidade da bebida.

A classificação massiva de lotes produzidos no Cerrado Mineiro levou à pesquisa sobre os fatores que estavam definindo essa situação, num típico levantamento de condições locais de produção. Ainda hoje, a região do Cerrado Mineiro mantém sua importância estratégica no fornecimento de grãos para o lendário blend da illycaffè.

Dos 45 municípios inicialmente participantes, hoje se observa uma fragmentação a partir da recente demarcação da área da Serra da Canastra, que foi constituída por alguns por apresentarem características territoriais mais homogêneas. Em termos de extensão territorial, a região do Cerrado Mineiro é gigantesca, de modo que essa fragmentação é um processo natural à medida que o conceito de territorialidade e características de produção se refinam.

Por outro lado, este movimento demonstra o período de amadurecimento do projeto de Denominação de Origem, que exige um esforço coletivo intensivo e constante para que os resultados beneficiem efetivamente os produtores e seus produtos. Assim como ocorreu com as origens viníferas, são necessárias décadas desse esforço até o reconhecimento do mercado.

illy Arabica Selection Brasil Cerrado Mineiro. Foto: Divulgação.

No próximo dia 10 de outubro, a illycaffè lança o blend Brasil produzido no Cerrado Mineiro, com lotes certificados em sua origem, além de atenderem protocolos de Cafeicultura Regenerativa, outro passo importante de produção agrícola responsável e de respeito ao meio ambiente.

SERVIÇO:Lançamento illy Arabica Selection Brasil Cerrado Mineiro.

Data: 10 de outubro de 2023.

Horário: 10h00.

Local: MIS - Museu da Imagem e do Som, Avenida Europa, 158, São Paulo.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE AEROPRESS

A cafeteira Aeropress é fruto de um design arrojado concebido pelo norte americano Alan Adler, fabricante de brinquedos como o Frisbee, cuja forma cilíndrica com êmbolo permite trabalhar diferentes condições de extração do café, sendo um dos métodos preferidos dos coffeelovers.

Com um sistema de preparo lúdico, o Aeropress rapidamente ganhou o coração de uma legião de fãs, dando espaço para a realização de competições que ganharam espaço em todo o mundo.

No Brasil, sua competição chega à 8ª Edição e tem como característica não ser restrita a profissionais, mas a todas as pessoas que fazem do preparo do café seu momento de prazer ou de introspecção. O poster do evento foi criado pelo artista parense Kambô Kambocito, cuja temática traz uma Amazônica etno futurista.

Poster 8º Campeonato Brasileiro de Aeropress. Foto: Divulgação.

As atividades terão lugar na antiga estação CIS Guanabara, da antiga Estrada de Ferro Mogiana, Campinas.

SERVIÇO:8ª Edição - Campeonato Brasileiro de Aeropress

Data: 28 e 29 de outubro de 2023.

Horário: a partir das 09h00

Local: CIS Guanabara, Rua Mário Siqueira, 829, Campinas, SP.

Entrada Gratuita.

CAMPEONATO ABIC DE BLENDS DE CAFÉ TORRADO

Numa iniciativa da ABIC - Associação Brasileira da Indústria do Café, foi lançado o 1º Campeonato ABIC de Blends de Café Torrado, cujas inscrições vão até o dia 15 de outubro.

Serão 100 inscrições aceitas, das quais, por meio de sorteio, somente 20 inscrições farão parte da competição, sendo 12 como competidores e 8 em lista de espera. Esse sorteio ocorrerá no dia 18 de outubro, às 10h00, transmitido ao vivo pelo perfil no Instagram @abiccafe.

1º Campeonato ABIC de Blends de Café Torrado. Foto: Divulgação.

A pré seleção dos melhores blends será nos dias 25 e 26 de outubro, em São Paulo, ficando a grande final para de 15 a 19 de novembro de 2023, durante o ENCAFÉ, em Alagoas.

SERVIÇO:1º Campeonato ABIC de Blends de Café Torrado

Inscrições: até 15 de outubro (vagas limitadas a 100)

www.abic.com.br