O Triângulo

A cidade de São Paulo experimentou sua maior expansão a partir do Ciclo do Café, quando a cafeicultura se instalou no Estado, ainda no Século XIX.

A cafeicultura paulista foi planejada a partir de um desenho estratégico para o escoamento da safra, pautado pelas ferrovias, que levariam os preciosos grãos até o porto de Santos para chegar aos principais destinos compradores internacionais. É por esta razão que boa parte das origens produtoras paulistas têm seu nome relacionado com o ramal ferroviário, como a Alta Paulista, Mogiana e a Sorocabana, por exemplo.

Enquanto isso, a capital passava por um processo de transformação, onde o trabalho com a informação e das tendências de mercado vieram a dar o perfil do que é São Paulo hoje com seu dinamismo e alta concentração de negócios de valor.

Prédio Santander, antigo BANESPA. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

O chamado Centro Velho concentrou boa parte das organizações que ainda hoje lideram o mercado como a Bolsa de Valores, antes rodeada de diversos escritórios de corretores de valores e mercadorias, e os icônicos prédios do antigo Banco do Estado de São Paulo/BANESPA, hoje banco Santander, e o do Banco do Brasil, que se tornou o Centro Cultural Banco do Brasil.

Festival do Triângulo SP. Arte: Divulgação

Há um perímetro que recorta e destaca a região central paulistana, que neste festival recebe o nome de Festival do Triângulo São Paulo, compreendendo o Largo São Bento, o Pateo do Collegio e o Largo São Francisco. É uma região que têm importantes pontos turísticos da capital paulista como o Mosteiro de São Bento, o Edifício Martinelli, a Faculdade de Direto do Largo São Francisco (USP) e o Museu Anchieta, entre outros, além de diversas cafeterias, muitas que fazem parte do roteiro do Festival do Triângulo SP 2023, iniciativa da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo.

Cafeterias como o Café Martinelli, a Casa Godinho, Café Girondino, Caffè Latte, Café Girondino e o Il Barista, integram este roteiro, que vale a pena ser explorado de hoje, 22, a 26 de maio, além dos belos pontos turísticos.