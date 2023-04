Para comemorar o dia 14 de abril

Para comemorar um super Dia do Café, neste 14 de Abril, promoções e atividades especiais estão sendo programadas por muitas cafeterias por todos os cantos. Aproveite o dia para conhecer novos locais e serviços, como estes que estão com boas promoções.

Da fruta ao grão torrado. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

A rede La Guapa, da chef Paola Carosella e Benny Goldenberg, conta com 34 unidades em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília, e tem nas empanadas argentinas sua marca registrada.

O café da rede é produzido na Fazenda Santa Margarida, base do Martins Café, em São Manuel, SP, e ganha maior protagonismo no cardápio ampliado, contando com oito variações de bebidas quentes e três geladas. Além dos clássicos espresso e coado para acompanhar sobremesas, o La Guapa serve o Espresso Tônica como opção refrescante.

Espresso Tônica La Guapa. Foto: Divulgação

Continua após a publicidade

No tradicional Shopping Iguatemi São Paulo, o mais antigo da cidade de São Paulo, duas casas irão oferecer atividades especiais como parte das comemorações com café neste dia 14 de Abril.

Com o objetivo de oferecer uma experiência sensorial com os cafés da casa, a cafeteria Café Zinn, instalada no Piso Térreo, oferece ação especial aberta a todos os clientes: a degustação e avaliação dos três cafés autorais da marca, o Afago, Bourbon e Magia.

Cada visitante receberá uma régua com os cafés para a degustação comparativa, procurando identificar atributos como acidez, doçura e corpo.

Pati Piva. Foto: Divulgação

Na loja dePati Piva, que fica no Piso Superior do Shopping Iguatemi, oferecerá, no dia 14 de Abril, uma harmonização em dupla: ao pedir 2 unidades do ritual de café coado na Hario V60, o cliente ganhará 2 docinhos à escolha para harmonizar com os cafés.

Continua após a publicidade

A apresentadora Sabrina Sato, sócia da rede de cafeterias Splash Bebidas Urbanas, celebra o dia 14 de Abril com a ação "Café da Sabrina", quando os consumidores que visitarem as lojas da rede e fizerem menção à campanha promocional, ganharão um café espresso como cortesia.

A rede é franquia de bebidas e alimentos prontos para consumo com mais de 100 unidades presentes na região Sul e Sudeste, além de alguns Estados do Nordeste e do Centro Oeste, tendo mix de produtos que compreendem sodas italianas, chás, bebidas de café e, como carro chefe, frapês de diferentes sabores.