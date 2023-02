Para se recompor na folia

O carnaval é a grande festa que o brasileiro se permite esbaldar. Muitos literalmente dançam e pulam até a exaustão, por isso, repor energias e se hidratar é muito importante.

Nesta reta final da folia, tem sugestões para se recompor nas principais rotas dos blocos de foliões.

Na região da Paulista se encontra a primeira casa da rede Santo Grão, num charmoso e arejado ambiente, uma das primeiras cafeterias com horário para muito além do início da noite. A sugestão é o Moquinha, lançamento da casa e fruto do trabalho da coffee hunter Keiko Sato, que é também responsável pela torra dos grãos. Moca é um grão classificado como "redondo", resultado de um problema durante a fecundação da flor do cafeeiro. O micro lote foi produzido em na região de Forno Grande, Castelo, ES, e é um Catucaí 785, Cereja Descascado.

SERVIÇO: Santo Grão Café: www.santograo.com.br Rua Oscar Freire, 413, Jardins, e outros endereços.

Para fugir da agitação e ainda ter uma vista muito especial do alto do Shopping Light, no Centro Histórico de São Paulo, está o Espaço Priceless, no rooftop. O belo terraço, que tem acesso exclusivo pelo estacionamento, combina o restaurante Notiê, comandado pelo chef Onildo Rocha, o bar Abaru e o serviço de café que tem o comando do barista Borum Um, da Um Coffee Co.

SERVIÇO: Espaço Prisceless: www.priceless.com Rua Formosa, 157 - Rooftop, Shopping Light.

Com diversos pontos na cidade, a jovem rede The Coffee lançou o seu matchá, chá verde moído finamente e utilizado na Cerimônia do Chá. O produto vem do Japão e está no cardápio de bebidas frias com uma receita especial: o Matchá Lattè, que leva um toque surpreendente de hortelã. A combinação, que é refrescante, é muito feliz e você pode encontrar nas lojas da Vila Madalena e na Paulista, para uma pausa revigorante.

SERVIÇO:

The Coffee: www.thecoffee.jp Rua Harmonia, 140, Vila Madalena, e outros endereços.

Se você prefere folia fora da rua, o Café Hotel Bar está com programação para todos os dias do Carnaval junto de um time de DJs e o seu Bloco da Periquita. Com endereço no hoje badalado Baixo Pinheiros, a casa oferece, além de coquetéis clássicos e autorais, criações com café, que é torrado no próprio local pelo mestre de torra Caio Tucunduva.

SERVIÇO: Café Hotel Bar: Instagram @cafehotelbar Rua Amaro Cavalheiro, 22, Pinheiros.