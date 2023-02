São Paulo das cafeterias

Uma aldeia no então Planalto de Piratininga era o local onde padres jesuítas portugueses pregavam junto aos indígenas, que, mais tarde, veio a se tornar o Pátio do Colégio, na região central da cidade. Assim nasceu a cidade de São Paulo, que neste dia 25 de janeiro comemora 469 anos.

É a cidade com a maior concentração de cafeterias do país e oferece diferentes estilos em todas as suas regiões.

Preparamos uma lista de sugestões de cafeterias para você comemorar a vibração paulistana em seu aniversário e, também, no ano todo.

Panificadora Santa Tereza

A mais antiga padaria de São Paulo, fundada em 1872, serve os clássicos cafezinho e média acompanhados de ótimo pão na chapa. Tem um amplo salão no piso superior, onde são também servidas refeições.

Praça João Mendes, 150, Centro Histórico de São Paulo. Telefone: (11)3111-1030

Panificadora Santa Tereza. Foto: Divulgação

Por um Punhado de Dólares Café

Na região da República, cafeteria descomplicada e de grande movimento o dia todo, conhecida como PPD Café pelos mais íntimos, serve seus "cafés sinceros", como "Fuck" e "Zica Memo", e ótimos lanches.

Rua Nestor Pestana, 115, República Telefone: (11)3214-5891

Takko Café

Ambiente moderno, paredes sofisticadamente brancas, balcão de madeira clara e cafés bem preparados. Servem comida vegana e mantém carta de cervejas artesanais para o happy hour.

Rua Major Sertório, 553, Vila Buarque. Telefone: (11)2889-8250

Prime Coffee

Na região da Vila Gomes Cardim, Tatuapé, esta cafeteria tem ambiente contemporâneo, salão com pé direito alto e grande área frontal envidraçada. Possui padaria artesanal, além do serviço de café e cardápio variado de pratos rápidos e lanches, indo dos clássicos Ovos Beneditinos ao Cuscuz de Peitinho.

Rua Platina, Vila Zilda. Telefone: (11)2941-9256

89ºC Coffee Station

No coração do bairro oriental da Liberdade, na esquina das ruas Galvão Bueno com Estudantes, fica a 89ºC Coffee Station, cafeteria de ares tipicamente japoneses, de ambiente caracterizado pelo uso de madeira escura e luzes quentes, faz competente serviço de café, com os principais métodos empregando utensílios importados e doces com visual típico daqueles encontrados naquele país. Movimentado durante os dias úteis, fervilha nos finais de semana.

Praça da Liberdade, 169, Liberdade. www.89coffeeestation.com.br

89ºC Coffee Station. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

UM COFFEE Co.

No bairro do Bom Retiro, conhecido pela alta densidade de comércio coreano, fica a primeira casa da família Um, a cafeteria Um Coffee Co. Produtores de café no Sul de Minas, mantém torrefação de seus próprios grãos, além de cursos para baristas e para coffeelovers nesta e na unidade de Pinheiros. Os irmãos Garam e Boram são destaques como campeões brasileiros, respectivamente, Cup Taster e Barista.

Rua Júlio Conceição, 553, Bom Retiro.www.umcoffeeco.com.br

Quanti Cafeh

Casa localizada em Santana, tem ambiente amplo com iluminação natural e pé direito alto, biblioteca e cafés em diversos métodos. Funciona, também, como espaço cultural.

Rua Henrique Bernardelli, 93B, Santana. Telefone: (11)999 272 163

WE Coffee

Micro rede de cafeterias premium, cujo símbolo é um elefante estilizado, começou com uma loja no bairro da Liberdade, conquistando os coffeelovers pelos ótimos cafés e excelentes doces com apresentação tipicamente japonesa. A segunda casa fica nos Jardins, enquanto a terceira unidade, de bela arquitetura e ambiente futurista, está instalada na Vila Nova Conceição, próxima ao Parque do Ibirapuera, aberta recentemente. Para comemorar o aniversário de São Paulo, será inaugurada a quarta unidade, no icônico Edifício Citi Center, que terá serviços com a primeira La Marzocco Mod Bar do país.

Unidade Vila Nova Conceição: Rua Diogo Jácome, 598.

Unidade Avenida Paulista: Avenida Paulista, 1111, Paulista. www.wecoffee.com.br

We Coffee V. Nova Conceição. Foto: Divulgação.

Kofi & Co.

Com a mais extensa lista de métodos de preparo disponível no mercado, a Kofi & Co é famosa, também pelo seu celebrado brunch. Com atendimento muito atencioso, a cafeteria serve cafés brasileiros e, também, faz torras sob encomenda e à vista do cliente de grãos importados da Etiópia e Colômbia em equipamento de air roasting.

Rua Alexandre Dumas, 1518, Chácara Santo Antônio. Telefone: (11)3624-4838 contato@kofiandco.com.br

Fábrica de Dengo

Versão brasileira da Fantástica Fábrica de Chocolate, o prédio construído segundo padrões ecológicos, abriga uma verdadeira fábrica de chocolate, com passeio guiado que apresenta todo o trajeto da amêndoa do cacau até às barras, um restaurante com ambiente que lembra o litoral baiano, um bar com coquetelaria moderna e uma enorme ilha onde ficam os serviços de café. Com atendimento cordial e descontraído, o serviço de café, além do tradicional acompanhamento de amêndoa de cacau tostada, oferece as chamadas Experiências, que fazem a felicidade dos chocólatras e coffeelovers ao combinar diferentes chocolates com o café da casa.

Avenida Faria Lima, 196, Pinheiros. www.dengo.com.br

Fábrica de Dengo. Foto: Ensei Neto/Arquivo Pessoal

KIKI CAFÉ

Uma cafeteria no 14º andar de um prédio. Este é o Kiki Café, que tem esse nome como referência à famosa animação japonesa "O Serviço de Entregas da Kiki", de Hayao Miyazaki, um dos fundadores do Estúdio Ghibi. Beber um café e ver a paisagem paulistana do alto é uma experiência divertida, como num sobrevôo pela cidade. Bolos, tortas e uma pequena biblioteca fazem o tempo voar.

Rua Bom Pastor, 2224, Ipiranga. Instagram: @kikicafe.br

Para completar, vai acontecer a partir do dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo, o 1º Minifestival de Cafeterias de São Paulo, iniciativa Nescafé Origens do Brasil e seu lançamento do Projeto Fazedores de Café, um lote de café produzido na Chapada Diamantina, BA. No período do mini festival, as cafeterias participantes irão oferecer este produto em degustação gratuita. O lucro das vendas deste lote e do pack especial, que inclui uma caneca desenvolvida pelas pesquisadoras Fabiana Carvalho e Maísa Mancini, será revertido na capacitação de jovens cafeicultores no campo.

As cafeterias participantes oferecem um workshop de barismo com inscrições gratuitas, que serão ministradas pelo barista Renan Dantas.

Projeto Fazedores de Café. Foto: Divulgação

Estas são as cafeterias participantes:

Over Coffee Roasters

Rua Eugênio de Medeiros, 466, Pinheiros. Workshop: 27 de janeiro, às 10h e 16h.

Sofá Café

Rua Jaguaribe, 258, Consolação Workshop: 30 de janeiro, às 11h e às 14h.

Perseu Café

Alameda Santos, 2159, Cerqueira Cesar. Workshop: 31 de janeiro, às 09h.

Fora da Lei Café

Rua Cubatão, 131, Vila Mariana. Workshop: 01 de fevereiro, às 09h.

Futuro Refeitório

Rua Cônego Eugênio Leite, 808, Pinheiros.