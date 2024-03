Enquanto a nova carta de coquetéis do Drosophyla ganha corpo, um dos bares mais simpáticos do centro de São Paulo coloca na pista o drinque Floresta Negra. A opção que deve agradar em cheio aos chocólatras leva infusão de Gin Jardim Botânico (produzido na casa), chocolate 80%, Blend Vermouth Rosso e Dry, licor de caramelo com flor de sal, xarope de laranja e baunilha e cereja negra (calda de amarena, conhaque e licor Maraschino) por R$ 45. O drinque é mais uma criação do mixologista Kleiton Martins.

Para acompanhar, boas sugestões são petiscos clássicos da casa, como o bolinho vegano (bolinho de batata doce com legumes caramelizado, empanado em crosta de Pank), quadradinho de Tapioca com geleia de pimenta biquinho e abacaxi artesanal e o arancini (bolinhos de arroz arbório com queijo parmesão tipo Grana, recheado com gorgonzola, acompanhado de pesto de manjericão (R$ 35, cada uma das porções). Para encerrar os trabalhos, o rolinho de harumaki (recheado com chocolate e amendoim - servido quente) ou o Tiramisù da Madame (R$ 24, cada).

O Drosophyla fica em um casarão centenário, tombado pelo Patrimônio Histórico e tem uma programação musical das mais animadas.

Rua Nestor Pestana, 163 – Consolação, tel.: 11 3120-5535 / 11 98588-1031. Terça a quinta: das 18h até 1h. Sexta e sábado: das 18h até 2h