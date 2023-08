Entre as opções, estão risotos com filé de cordeiro, galinha D’Angola e uma versão feita com todas as partes da abóbora Foto: Romulo Fialdini | Mercearia do Conde

O risoto começou como um prato simples encontrado em diversas casas italianas, mas, com o tempo, foi chegando a outros países e ganhando novos ingredientes e se tornando um prato mais elaborado.

Hoje, a diversidade de sabores de risotos é imensa e, pensando nisso, a Mercearia do Conde decidiu apresentar 3 novas versões do prato. A primeira é de filé de cordeiro com berinjela dourada e hortelã (R$ 98), a segunda leva galinha D’Angola em seu caldo com alho poró (R$ 92), e a terceira é feita utilizando todas as partes da abóbora - fruto, brotos e flores - e queijo da serra da Canastra com cambuquira (R$ 87).

Para quem ficou com vontade, os pratos do Festival de Risotos ficam no cardápio até o dia 10 de agosto, disponíveis para almoço e jantar.

Serviço

R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano. (11) 3081-7204. Ter. à sex. (12h às 15h30), ter. à qui. (19h às 22h30), sáb. dom. e feriados (12h às 16h)