Sabe aquela frase despretensiosa que a gente ouve com frequência em dias quentes: “daria tudo por um sorvete hoje”? Pois é, uma marca japonesa acaba de fazer todo mundo repensar a brincadeira. Claro que às vezes o desejo de uma deliciosa sobremesa de massa gelada é forte, mas até quanto você toparia gastar num sorvete? Que tal uns 30 mil reais num potinho? Parece excessivo, mas a Cellato, marca japonesa de sorvetes, entrou para o Guinness Book ao vender 130 ml de sorvete por 6.600 dólares, valor que ultrapassa 33 mil reais.

O sorvete chama “Byakuya” e leva trufas brancas, queijos italianos, folhas de ouro e ‘sakekasu’ (produto derivado da produção de saquê) em sua composição. Vendido em caixinhas luxuosas, o doce foi uma tentativa deliberada de bater o recorde do Guiness Book - e conseguiu com folga.

Sorvete mais caro do mundo custa mais de 33.000 reais Foto: Divulgação Cellato

Apesar do preço absurdo, não basta abrir a embalagem e comer o sorvete. O doce é vendido com um óleo de trufas que deve ser misturado à massa para atingir a cremosidade desejada. Se o sorvete não estiver na consistência correta, a Cellato recomenda colocá-lo no microondas por alguns segundos para amolecer. Não, você não leu errado. O sorvete mais caro do mundo precisa ir ao microondas para ficar gostoso. Será que vale a pena?

Os representantes da marca afirmaram que a intenção, além de bater o recorde, era criar uma iguaria que mesclasse ingredientes japoneses e europeus. A trufa branca é da região de Alba, local conhecido por ter as melhores trufas brancas da Itália. “Levamos 1 ano e meio para desenvolver o sorvete, com muitas tentativas e erros em busca do gosto perfeito”, afirmaram representantes da Cellato.

O sorvete já está à venda no Japão, mas não pode ser encontrado nos mercados do país: o produto é fornecido apenas por encomenda.