Direto da horta: uma viagem gastronômica ao passado

Cultivar o próprio alimento, manter um pomar com árvores frondosas e criar animais para o consumo familiar era um hábito dos nossos antepassados que foi se perdendo com o tempo.

No entanto, aqui e acolá, restaurantes promovem uma viagem gastronômica ao passado, no fortalecimento do chamado Farm to Table. E a sustentabilidade - e nossas papilas gustativas - agradecem.

A ideia de utilizar parte do terreno do Palaphita Cascais para o cultivo de parte dos ingredientes usados na cozinha do restaurante veio da CEO da casa, Janaína Milward, e agradou em cheio a chef Natacha Fink. Se você circulou há alguns anos pela região de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, talvez tenha conhecido o trabalho dela à frente do Espírito Santa. Na casa, a chef já demonstrava a sua afeição pelos produtos frescos da horta.

Cultivo da horta do Palaphita. Foto: Gisele Rech

O replantio costuma ser feito duas vezes ao ano e garante pelo menos 20 produtos que saem diretamente da horta para os pratos servidos no restaurante. É o caso dos bolinhos de bacalhau e tapioca, que levam coentro na massa, ou do manjericão, que é usado no pica pau de camarão. Tem até coquetel com a ervinha cultivada na horta!

O pica pau de camarões e os bolinhos de bacalhau com tapioca levam ingredientes da horta do Palaphita. Foto: Gisele Rech

Farm to table

O conceito de cultivar a própria matéria-prima também é levado a sério no restaurante Audrey's, do hotel boutique Santiago de Alfama. Os produtos usados pelo chef Thiago César chegam direto da quinta dos proprietários, que fica no Alentejo.

O chef Thiago César usa produtos da horta na preparação dos pratos do Santiago de Alfama e do The Green House. Foto: Divulgação/Santiago de Alfama

De acordo com César, as vantagens vão desde o conhecimento da origem do produto à possibilidade de poder trabalhar no parâmetro da sazonalidade. "A colheita dos produtos é feita no tempo certo, o que garante mais sabor e qualidade", explica.

Neste conceito de Farm to Table, o menu muda pelo menos duas vezes ao ano, sempre com altas doses de criatividade. "É incrível poder criar a partir de ingredientes que ajudamos a cultivar. Começamos com o planejamento da espinha dorsal do menu de temporada com antecedência para poder plantar os produtos que virão diretamente da quinta", explica.

Os produtos servidos no The Green House e nos restaurantes do Santiago de Alfama. Foto: Divulgação/Santiago de Alfama

No menu desta temporada, por exemplo, tem vierias com purê de aipo, na manteiga de sálvia. Outra novidade é a mousse de beterraba com micro ervas aromáticas e óleo de manjericão. O carpaccio de tomate biológico curado de vinha da quinta é servido com chicória e azeite com infusão de limão e queijo feta. A carne bovina grelhada tem acompanhamento de cenoura assada e puré de cúrcuma, com edamame e cogumelos, que são a cara do outono-inverno.

O aspecto sustentável do projeto não se limita ao fornecimento de alimentos da quinta. De acordo com César, produtores locais também estão envolvidos no processo. "Outro cuidado que temos é em relação ao aproveitamento máximo dos alimentos e à compostagem". Mais sustentável, impossível!

Vinhos, azeite e muito mais

A Quinta de Ventozelo, na região do Douro, é outra propriedade que investe no resgate ancestral do plantio do próprio alimento.

A vinícola funciona, também, como hotel, com 29 quartos, e abre a sua Cantina de Ventozelo para quem passeia pela região.

Para atender os hóspedes do café da manhã ao jantar, o chef José Guedes dispõem de produtos fresquinhos, vindo direto da horta e do pomar. E, como não poderia deixar de ser, é o ciclo da natureza que dita o menu.

"Agora, por exemplo, estamos na época do marmelo e incluímos essa fruta nas sobremesas, como na torta de queijo", explica. Outra versão da fruta é na calda de vinho do Porto, que vem diretamente da adega da Ventozelo.

Horta da Quinta de Ventozelo. Foto: Gisele Rech

Outubro também chegou demarcado pela produção de azeite a partir das azeitonas plantadas na propriedade, que estão na época da colheita.

"Montamos um menu com utilização do início ao fim, em uma grande homenagem a esse produto tão especial", completa o chef.

Na abertura da série de jantares do "azeite novo", o menu começa com pães e azeites e laranja azeitada, uma tradição do Douri feita em rodelas, sem cascas e finalizadas com sálvia.

Para a entrada, o chef preparou truta curada com escabeche de legumes, naturalmente, colhidos na horta.

O prato principal é uma homenagem aos lagares, onde o azeite é produzido - lembra-se do bacalhau e do polvo a lagareiro, mergulhado em azeite? Pois!

O bacalhau do jantar Azeite Novo é servido com grão de bico e acelga refogados.

Por fim, que tal encarar uma mousse de chocolate regada a azeite e finalizada com flor de sal? A combinação, que pode parecer estranha aos paladares mais sensíveis, mas, surpreende a cada colherada. E, por falar em chocolate com azeite, esse é um dos sabores diferentões que provamos no Chocolat Festival 2023 no Porto. Mas, isso já é assunto para a próxima coluna!