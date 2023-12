Onde você vai passar o ano novo?

Se você está passando as férias e vai celebrar a virada do ano em Portugal, talvez a gente se encontre por aqui. Nessa Viagem Gastronômica com gostinho de Ano Novo, a gente embarca pelas opções para o réveillon em terras lusitanas, com destaque à capital, Lisboa. Tem de tudo um pouco: desde de menus com boa mesa portuguesa a espaços com carnes ou comida com pegada japonesa. Tem até experiência com doze chefs cozinhando de uma só vez diretamente no fogo!

Aqui, vai uma curiosidade: a tradição em Portugal, diferente do Brasil, é comer doze uvas-passas nas doze badaladas, em vez das uvas in natura. Tradição é tradição e muitas opções de ceia que apresentamos aqui têm esse "plus" para dar boas vindas a 2024!

Vamos à lista?

Chefs on Fire

Para abrir a última noite do ano, o projeto Chefs on Fire promove a primeira edição de réveillon no terraço panorâmico do IDB Lisboa. No espaço, com direito a muito fogo e carvão, 12 chefs portugueses preparam um banquete para 1.500 pessoas. No menu, pratos como as Mil folhas de Aipo e Trufa, do chef David Jesus (Seiva), Borrego assado com arroz de miúdos, do chef Vitor Adão (Plano) e Tonkotsu Ramen de leitão, com a assinatura de Tiago Penão ((Kappo, Izakaya). Também tem sobremesa, como caqui (dióspiro) grelhado com caramelo fumado e crumble, da Chef Leonor Godinho (Vago). A festa será regada a muita música e vai até as 4h.

No Chefs on Fire, 12 chefs servem um menu especial.

Sala de Corte

Na Sala de Corte, o restaurante dedicado às carnes do chef Luís Gaspar, o destaque vai para os cortes mais premium do universo da carne, desde um snack de Wagyu do Japão, Trufa e Caviar a uma entrada de Tataki de Kobe. A carne maturada é a protagonista habitual da Sala de Corte, e neste jantar de Passagem de Ano não é exceção: como prato principal, aquela que foi eleita como a 34ª Melhor Steakhouse do Mundo, no ranking anual da World's Best Steak Restaurants, será servido um suculento Chuletón de Boi Galego Maturado. O valor do menu é de EUR250 por pessoa (EUR75 extra co m harmonização de vinhos). Mais informações: www.saladecorte.pt .

Seen (Tivoli Liberdade)

No restaurante do rooftop do luxuoso Tivoli Liberdade, o chef Olivier da Costa propõe um verdadeiro banquete, com open bar com direito a muito Perrier-Jouët, coquetéis e destilados. O menu começa com pratos para partilhar, como sushis, sashimis e steak tartare e burrata. Como principais, tem picanha de tamboril e filé Chateaubriand. Para a sobremesa, a escolha é a Ópera de Baunilha com framboesa. Além do open bar, o menu completo tem harmonização cuidadosamente elaborada. A experiência com o jantar sai por EUR450. Quem preferir participar apenas do after party, paga EUR150 pelo open bar e o clima de festa com direito à muita música nas pickups. Mais informações: @seenlisboa

Rocco

Ostras do Sado, Pappardelle com molho de queijo e trufa branca, risoto de seppie ou Joelho de porco, e Luna de chocolate (uma esfera de chocolate negro 70%, com pudim de gianduja, gelado de cappuccino e emulsa?o de cacau), compõe a experiência da degustação do sofisticado Rocco, que pode ser vivida no Gastrobar ou Crudo Bar (250EUR), mas também no Ristorante e na novíssima Terrazza (350EUR). A imprescindível flute de champagne e o Prego do Lombo em versão late snack estão também incluídos, bem como a opção de adicionar ao menu o wine pairing (80EUR no Gastrobar e 100EUR no Ristorante). O restaurante preparou também um menu vegetariano com os melhores sabores italianos, como o Crostini clássico, Creme de aipo e maçã verde, Risotto primavera ou Tagliatelle ai Funghi. Mais informações: www.rocco.pt.

Ofício

O Bib Gourmand no Guia Michelin Ofício vai dividir os momentos de Passagem de Ano em dois. Para aqueles que gostam de jantar fora, mas já têm planos para a contagem final, o Ofício abre entre as 18h e as 20h30, com uma seleção de pratos do menu, como o Steak Tartare de Novilho com Tutano, o Arroz de Forno e a famosa Tarte de Queijo Dona by Hugo Candeias. A partir das 20h30, porém, o restaurante transforma-se e propõe um menu completo, com tudo incluído, comida e bebida, a 275EUR, ou apenas menu, por 200EUR. O menu inclui 12 momentos, entre eles: Relevo de Tártaro de Wagyu, Ouriço do Mar e Tomatilho; Línguas de Bacalhau e Choco ou Presa Ibérica, Raiz de Aipo Trufado e Framboesa.

Lobo Mau

O chef Hugo Guerra preparou um menu deliciosamente acessível, ao custo de EUR70, para celebrar a virada do ano em seu Lobo Mau. Com entradas, há Ceviche de peixe branco, abacate e beterraba fermentada, Pastel de massa tenra de marisco e caldo do mar e Tártaro de novilho, pele de frango tostada, brioche caseiro e molho holandês. A ceia continua com Corvina, espuma de couve flor; enochis e miso e Vazia, texturas de cogumelos, couve lombarda e lardo. Para fechar, Pudim de ovos, marmelada e vinho do Porto. O preço inclui taça de espumante e passas para brindar 2024, água e café. Mais informações: @lobomaurestaurante

Sítio Valverde

Membro da Relais & Châteaux, o Valverde Hotel continua a ser um dos refúgios urbanos mais apetecíveis da capital. No dia 31 de dezembro, as celebrações no restaurante Sítio começam com as seguintes propostas do chef Bruno Caetano Oliveira: Kir Royal, Bola de Berlim com Sapateira e Aipo, Tartelette de Vieiras e Trufa e Estrela Negra de Amêijoas e Salicórnia, e terminam com Texturas de Chocolate e Pistache antes das doze badaladas (250EUR), sempre acompanhadas de música ao vivo. Mais informações: sitio@valverdehotel.com ou +351 210 940 310.

Kabuki

Ostra, caranguejo real, carabineiro, lavagante, caviar e wagyu são alguns dos ingredientes que fazem parte do menu de degustação preparado para a derradeira noite de 2023 no Kabuki Lisboa. São 9 momentos de celebração, com um welcome drink, que não poderia deixar de ser champagne. Já à mesa, o primeiro momento será um duo de Ostras, com leche de tigre e lima caviar, e com dashi de tomate e shiso. Segue-se o King Crab Kimizu, com caranguejo real e umeboshi e um combinado de Sashimi, com peixe branco, salmão, atum, marisco e moluscos. Os Nigiri serão de carabineiro, salmonete, akami e ika e o momento Itamemono (um método de confeção japonês semelhante ao salteado) será uma Açorda de ouriço do mar e algas. A seguir há Gyoza de borrego e ainda Lavagante, beurre blanc de champanhe, codium e caviar. A refeição não termina sem o Kagoshima, com wagyu japinês A5, uma das carnes mais premium do mundo, com arroz gohan e legumes, e sem o momento doce: Tiramisu de matcha. O menu tem o valor de 320EUR e, com harmonização acresce 170EUR. Mais informações: kabukilisboa.pt.

Pica-Pau

As propostas do chef Luís Gaspar neste autêntico português vão desde os Croquetes de Borrego Alentejano ao Carabineiro de Algarve ao Alho, passando pelo Pregado de Mar com Xerém de Lavagante e pela Presa de Porco Alentejano à Portuguesa com Amêijoas da Ria Formosa. Também alusiva à época, será a sobremesa: Pera Bêbada em Vinho do Porto com Rabanada Gemada. Além de um cocktail de Vinho do Porto Branco para abrir a noite, o menu será harmonizado com vinhos portugueses, sendo que a entrada em 2024 será assinalada com Espumante e Passas. O menu para adultos tem um valor de EUR125 por pessoa, já o das crianças custa EUR50. Mais informações: www.restaurantepicapau.pt.

Terrace

A primeira festa de Ano Novo do Terrace, inspirada no tema "1001 Noites", promete uma entrada marcante em 2024, com um jantar requintado (EUR380 por pessoa, inclui Jantar de Gala com bebidas e festa de Passagem de Ano com bar aberto e buffet de ceia), subida ao rooftop para assistir aos fogos de artifício e brindar ao novo ano com vista para o Tejo, e continuar a festejar no jardim de inverno. Mais informações: terrace.oriente@martinhal.com ou pelo telefone +351 910 027 182.

Gunpowder

O bistrô lisboeta de inspiração indiana, que faz parte da lista do Bib Gourmand da Michelin, tem menu de réveillon a 85EUR, com nove pratos, como o tradicional Borrego ou o Camarão Selvagem de Madagáscar Grelhado. O valor conta ainda com um copo de espumante para brindar ao novo ano. Mais informações: @gunpowder_lisboa

Para além de Lisboa

Vila Foz - Vila Foz Hotel & Spa (Porto)

No Vila Foz, com uma estrela Michelin, o chef Arnaldo Azevedo preparou uma viagem gastronómica capaz de elevar o paladar mais exigente. O menu de despedida de 2023 começa com as saudações do chef, seguindo-se o Lagostim, ajo blanco, funcho, caviar, e o sabor único, com um toque a marisco, do Salmonete, carabineiro, codium, nage de mexilhão. Para completar a leveza e frescura do oceano, Robalo selvagem, gamba da costa, espargo branco, beurre blanc de bivalves. Como opção de carne, o chef sugere Wagyu, couve flor, miso, cogumelos, uma conjugação de sabores que proporciona um momento de redescoberta ao melhor que a terra nos dá. Chocolate, caramelo, fava tonka para sobremesa e uvas passas para as 12 badaladas, animadas pelos fogos de artifício do hotel. O menu tem o valor de 310EUR por pessoa, e inclui uma seleção de vinhos e champagne e café. Mais informações: @vilafozhotel

Cavalariça Grupo (Porto, Évora e Lisboa)

Os três restaurantes do Cavalariça Grupo estarão abertos na Passagem de Ano: Comporta, o primeiro, de Bruno Caseiro; Évora, aberto em 2022, também com Caseiro à frente do projeto, e CAV 86, o irmão mais recente, com Marcelo Oliveira como chef residente. Na Comporta, o menu a 95EUR inclui nove momentos, entre eles uma entrada de crudos e mariscos, seguidos de pratos como: Arroz Cremoso de Abóbora, Cogumelos Selvagens, Trufa Preta ou Pato, Batata-Doce, Acelga, Jus de Aves e Vinho do Porto. Em Évora, o menu custa 85EUR, e inclui Tartellette de Carabineiro ou Tamboril, Lingueirão, Feijão branco e Nage de Bivalves e Algas, entre muitos outros momentos. Já na CAV 86, em Lisboa, o registro é mais descontraído. O menu custa 75EUR, inclui vários pratos, entre eles Espetada de Choco Glaceado, com Papada de Porco e Molho Tártaro ou Sanduíche de Brioche com Camarão e Endro.

Emme (Ericeira)

No Emme, o jantar de Réveillon apresenta o seguinte menu: Atum patudo e caviar e Tártaro de vaca com gema de codorniz para começar, Carabineiro confitado em azeite, caril das cabeças e picante de citrinos e Robalo escalfado com arroz do mar, e ainda Vitela, cherovia, alho assado e trufa negra, antes do momento doce, que junta chocolate 70%, espuma de framboesa, gelado de caramelo salgado e café. A partir das 22h há bar aberto, e festa com DJ até às 2h. Mais informações: reservas@immerso.pt ou para o +351261104420.

Casario (Porto)

O respeito pela autenticidade dos produtos e a sua sazonalidade continuam a ser o mote da cozinha do Casario, liderada pela dupla de chefes Miguel Castro e Silva e José Guedes. Os pratos do menu especial de Réveillon que apresentam este ano vão desde a entrada de Vieiras, Endívias com açafrão e Ovas Avruga à Garoupa com molho de Pimentos Amarelos, passando pelo Novilho com molho de Morilles e Puré de Batata trufado e terminando com uma Maçã Assada com Creme Inglês, Pistacho e Sorvete de Porto 10 Anos. Com uma vista privilegiada sobre o rio Douro e a Ponte de D. Luís I, a proposta de harmonização de vinhos passa por referências da região, pela mão da Dalva e da Quinta de Ventozelo. À meia-noite, haverá espumante e uvas passas para brindar. O Menu tem um valor de EUR120 por pessoa (EUR150 com vinhos). Mais informações: info@grancruzhouse.pt.

DeCastro Gaia (Porto)

Do Cais da Ribeira para o Cais de Gaia, o Espaço Porto Cruz promete ser o local ideal do outro lado do rio para terminar o ano, também com um menu assinado a quatro mãos pelos chefes Miguel Castro e Silva e José Guedes. Na cozinha do deCastro Gaia, invoca-se a harmonização dos vinhos DOC Douro com os sabores da cozinha portuguesa, não faltando na proposta para este réveillon pratos como Filetes de Polvo, Lombo de Bacalhau Fresco com Açafrão e Uvas ou Presa de Porco Ibérico com Molho à Portuguesa e Migas de Cogumelos. Com espumante e passas para comemorar as doze badaladas, além de uma vista de luxo para os fogos de artificio, no rooftop do edifício. O menu tem um valor de EUR70 por pessoa (EUR90 com harmonização). Mais informações: decastrogaia@myportocruz.pt.

***

