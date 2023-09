Vindima, pisa de uva, passeio de barco e outras experiências pelo Douro

No hemisfério norte, setembro chega com um gostinho todo especial, com direito à colheita, pisa de uva e passeio de barco por um dos mais emblemáticos rios de Portugal.É quando começam as vindimas, ou seja, o trabalho de colheita das uvas para a preparação dos vinhos. O período costuma ser marcado por muito trabalho, de dia e de noite, já que algumas vinícolas fazem o trabalho à noite, mas, também, por muitas experiências interessantes para quem visita as propriedades.

O mês de setembro no hemisfério norte é marcado pelas vindimas. Foto: Armando Ribeiro/Divulgação Ventozelo

Para marcar esse momento, nossa viagem gastronômica é pelo Douro e tem uma boa justificativa: a região é a primeira demarcação de Denominação de Origem oficializada do mundo. O feito, com a implantação dos primeiros marcos de pedra para delimitar a área produtora de vinho, é obra do Marquês de Pombal. Em 1856, a fim de frear as falsificações do autêntico vinho do Porto, o visionário sacramentou o conceito das Indicações Geográficas.

Questões técnicas à parte, a verdade é que o Douro é uma das regiões produtoras do mundo mais bonitas, graças a sua geografia, cheia de altos e baixos, e a profusão de quintas, que deixa a área lindamente tomada por cachos das mais de 150 castas que crescem na região.

A maioria das quintas do Douro permite que os visitantes participem da vindima. Foto: Armando Ribeiro

PUBLICIDADE

Por aqui, com a ajuda dos amigos Roberta Ortolan e Eduardo Amorim, enólogo de mão cheia, fiz uma modesta curadoria, em busca de passeios em meio às videiras que tragam experiências que vão além das degustações, que, diga-se de passagem, são a cereja do bolo para quem aprecia vinhos de qualidade.

Quinta do Cume

A Quinta do Cume é uma vinícola familiar . Foto: Gisele Rech

A quinta é uma propriedade familiar, hoje tocada por Frederico Tenreiro. Durante a vindima, quem visita a propriedade vai além da deliciosa degustação dos principais rótulos da vinícola. Os visitantes podem passar o dia inteiro ao lado dos trabalhadores, o que incluí participar da colheita (em dose homeopática, que fique claro) e fazer a pisa das uvas, que ainda é o método tradicional utilizado na produção.

Quem "ajuda"na colheita, também tem direito a participar do almoço compartilhado, com a autêntica comida de tacho, regada, é claro, com algumas provas de vinhos. Afinal, ninguém é de ferro!

PUBLICIDADE

A Quinta do Cume oferece degustações com vista para os vinhedos. Foto: Gisele Rech

Mais informações: @quinta_do_cume

HO Osório

A Osório tem uma vista de tirar o fôlego, com direito a sobreiro, a árvore da qual se extrai a cortiça Foto: Gisele Rech

A vinícola pertencente ao grupo Menin tem uma paisagem de tirar o fôlego. Afinal, está o pico do vale do Rio Corgo, com uma vista generosa para todos os lados. Por isso, recomendamos fortemente a degustação por lá. Além de rótulos incríveis, o salão onde as provas são feitas é todo envidraçado, o que deixa a experiência ainda mais encantadora.

PUBLICIDADE

A degustação na Osório é feita em um espaço todo envidraçado, com vista privilegiada. Foto: Gisele Rech

Neste verão, a quinta passou a promover o Sunset, um evento com música e com o por do sol ao fundo, com muita música e direito à carona. Em parceira com uma marca de veículos, quem vai à atividade não corre o risco de pegar estrada com aquela ebriedade natural de quem é dado aos prazeres de Baco. Nos próximos dias outras experiências, como a colheita de uvas e até piqueniques em meio aos vinhedos, devem ser anunciadas.

Mais informações: @ho.dourowines

Quinta de Ventozelo

O Rio Douro é um dos maiores tesouros do norte de Portugal e, em 2023, a Ventozelo decidiu usar essa obra da natureza para encantar os turistas. O programa especial da vindima, que será no próximo dia 18, inclui até passeio de barco.

PUBLICIDADE

A agenda começa com entrega de kit de vindima e transporte até a área da colheita. Por volta das 11h será oferecido o "mata-bicho na vinha", uma merenda para repor as energias: caldo de cebola e bola de bacalhau, com Ventozelo Reserva Tinto e Branco. Na sequência, tem almoço na Cantina Ventozelo, com direito a muita sardinha (peixe que reina absoluto no verão português), tomate coração de boi, sobre o qual eu falei na última coluna , rancho à moda de Viseu e queijos e rabanadas com vinho do Porto de sobremesa. Para harmonizar, Quinta do Ventozelo Malvasia 2021, Sousão 2021 e Porto Late Bottled Vintage 2014.

Depois do banquete, tem percurso pelas vinhas e passeio de barco pelo Douro. O valor por pessoa é 130 euros e menores de 17 anos pagam a metade do valor. As reservas podem ser feitas pelo e-mail actividades@quintadoventozelo.pt

A Quinta de Ventozelo inclui passeio de barco pelo Douro no programa de vindima. Foto: Amrnando Ribeiro/Divulgação Ventozelo

Mais informações: @quintadeventozelo

***

PUBLICIDADE

Quer acompanhar as minhas viagens gastronômicas pelas redes sociais? Então, é só me seguir no Instagram @giselerech .

Para sugestões de pauta, o e-mail é contato@viagemgastronomica.com.