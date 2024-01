Você conhece a origem do bolo rei?

O Rolo Rei - ou Bolo de Reis, no Brasil - é uma tradição portuguesa, com raízes francesas e passado pagão, lá dos idos do Império Romano, que se popularizou a partir dos ano 1870 em terra lusitanas. Tudo começou na Confeitaria Nacional, uma das mais antigas de Lisboa.

Foi ali que o confeiteiro francês Gregoire, contratado pelo dono da casa, Baltasar Rodrigues Castanheiro Junior, adaptou a receita da famosa Galette de Rois ao gosto e aos ingredientes lusitanos.

A iguaria em formato cilíndrico, com um furo no meio, remete aos reis magos, que presentearam o Menino Jesus na manjedoura. A relação da receita com a passagem bíblica foi obra da Igreja Católica, que passou a relacionar o doce, outrora ligada a festejos pagãos.

Mais tarde, na França, na corte de Luís XVI, o Gâteau des Rois ganhou a forma cilíndrica e passou a incluir em seu interior pequenos objetos de porcelana ligados a representações católicas. Achar tal objeto em sua fatia, significava boa sorte. Qualquer relação com os famosos bolinhos de Santo Antônio no Brasil não deve ser mera coincidência.

Não à toa, apresar da rosca doce de massa branca e leve, enriquecida com ovos e recheada com frutas cristalizadas e frutos secos, é vendida em todo dezembro e reina, com o perdão do trocadilho, no dia 6 de janeiro, o Dia de Reis.

Em toda Portugal e, com conhecimento de causa dessa que vos escreve, em Lisboa, o bolo rei está por todas as partes a essa altura do ano. No meu passeio matinal neste Dia de Reis, por sinal, testemunhei muitos locais garantindo a sua parcela de Bolo Rei para marcar a data. Aliás, aqui vale a menção ao Bolo Rainha, que é uma versão de Bolo Rei apenas com as frutas secas.

Popular ao extremo, o bolo rei pode ser encontrado nas pequenas pastelarias (ou, confeitarias) e em locais mais famosos, como a própria Confeitaria Nacional. Para marcar a data, a gente deixa uma pequena listinha de onde provar a iguaria em terras lusitanas.

Mas, não se desespere! Se você está em São Paulo, o Paladar também tem dicas por aí. Também reunimos algumas receitas para você tentar reproduzir em casa.

O que vale, independentemente do lugar, é não deixar a data passar em branco. Afinal, sempre há uma boa desculpa para se entregar aos prazeres da gula.

Confeitaria Nacional

A casa centenária responsável pela criação do Bolo Rei mantém a tradição e oferece o produto tanto para o consumo no local, em fatias, quando e, uma linda lata para levar para casa. A versão de 800g sai por 24,50 euros e pode ser encomendada diretamente no site da confeitaria. Mais informações: @confeitarianacional.

A Padaria Portuguesa

A Padaria Portuguesa é a maior rede de padarias de Lisboa e tem endereços espalhados por toda a cidade. E, é claro, é uma das mais populares quando o assunto é bolo rei. Por lá, a unidade feita com farinha de moleiro e com 750g sai por 15,95 euros. Mais informações: @apadariaportuguesa

Gleba

Referência em pães de fermentação longa, a Gleba investiu em uma receita de Bolo Rei fora da caixa (e que me seduziu no Natal, diga-se de passagem). Na verdade, a receita parece uma mescla entre rei e rainha. Por cima, não se vê a profusão de frutas cristalizadas e coloridas. A elas, dão lugar uma quantidade generosa de frutos secos. No interior, super molhadinho e aerado, tem cascas de laranjas confitadas e uvas passas, com toque de vinho do Porto. A unidade de 850g sai por 28,95 euros. Mais informações: @gleba_padaria.

Leitaria Lisboa

Além da versão tradicional do Bolo Rei - e do Bolo Rainha - a Leitaria inovou com uma versão "chocolatuda" do bolo, com perdão aos mais puristas. A versão tradicional do Bolo Rei sai por 17,5 euros o quilo. Já a versão de chocolate custa 19,5 euros o quilo. Mais informações: @leitarialisboa

Nata Lisboa

A casa, localizada no Atrium Saldanha (Praça Duque de Saldanha, 1 - Piso 2, Loja 40, Lisboa) é conhecida por seus pastéis de nata e cafés especiais. Mas, nesta época do ano, se rende à mística do Bolo Rei e suas variações majestosas. São três tamanhos diferentes: 750g, a 18,5 euros; 1kg, a 22,5 euros e grande, com 1.5kg, que sai por 27,5 euros. Mais informações: @nata_lisboa

***

