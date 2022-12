Vila Leopoldina passa por ‘explosão gastronômica’ com rota de restaurantes e até doceria de banoffee

Logo depois da Vila Madalena e do Parque Villa-Lobos, e coladinho na Lapa, está o bairro da Vila Leopoldina. De história industrial, com muitos galpões e fábricas, a região viu a rua Carlos Weber passar por uma intensa transformação nos últimos anos. A via, que antes ficava à sombra das avenidas Dr. Gastão Vidigal e Imperatriz Leopoldina, agora abriga uma quantidade impressionante de apartamentos, conjuntos comerciais e, claro, restaurantes.

Passear por lá e por seu entorno é encontrar diversidade de restaurantes, bares e confeitarias, que vão desde uma saborosa comida brasileira, passando por uma casa com especialidade em damasco e até hambúrgueres caprichados. O Paladar, nas últimas semanas, está trazendo opções de lugares fora das regiões mais comentadas. Passaremos pelo centro e pelas zonas sul, leste, oeste e norte, sempre em busca de boa comida para todos os gostos e mantendo a qualidade de aprovação e os critérios de sempre do Paladar.

MariaLima

Com pegada casual, na esquina da rua Carlos Weber com a rua Brentano, o restaurante MariaLima é um dos pioneiros da gastronomia na Vila Leopoldina -- Marcia Marques, proprietária do espaço, inaugurou a casa em 2004. A casa é agradável: tem janelões que deixam passar bastante luminosidade, mesinhas agradáveis do lado de fora e, o que mais importa, boa comida. É muito gostosa a parmegiana de carne, acompanhada de batata e arroz (R$ 55), assim como o escalope de mignon no molho e risoto de funghi (R$ 59) e o salmão com palha de alho poró (R$ 79, na foto abaixo). Todos os pratos da MariaLima são bem servidos, são pedidas para apenas uma única pessoa.

Onde: R. Carlos Weber, 1490, Vila Leopoldina. 3645-0932. Ter. a qui., 12h/15h e 18h/23h. Sex. e sáb., 12h/23h30. Dom., 12h/17h30.

Salmão com palha de alho poro do restaurante MariaLima, na Vila Leopoldina

Tappi: Cozinha e Vinho

Espaço dedicado aos amantes do vinho. Afinal, todo o conceito da casa é amparado na ideia de comer bem enquanto se toma um bom vinho. Nada mal, né? Não dá para não pedir as tradicionais bruschettas da casa, como a de quatro queijos (R$ 38), presunto cru (R$ 38) e gorgonzola, mel e nozes (R$ 36). A Tappi ainda tem massas e carnes em seu cardápio.

Onde: R. Carlos Weber, 1511, Vila Leopoldina. 3642-1263. Ter. a sex., 12h/15h e 18h30/23h. Sáb., 12h/16h e 18h30/23h. Dom., 12h/17h.

Banoffee da Vila

Uma sobremesa que se tornou queridinha nos últimos anos é o banoffee -- nada mais, nada menos do que uma torta com banana, chantilly e caramelo ou doce de leite. Na Vila Leopoldina, uma casa se especializou na sobremesa: o Banoffee da Vila. Por lá, dá para comer diferentes versões do doce, como pedaços de banoffe de chocolate (R$ 24), Nutella (R$ 24), Romeu e Julieta (R$ 24) e nozes (R$ 26). É de comer rezende e consegue agradar vários paladares, desde aqueles que adoram um doce até os que preferem algo um pouco mais equilibrado. Na época de Natal, a casa ainda tem uma torta natalina especial (R$ 200).

Onde: R. Passo da Pátria, 821, loja 1, Vila Leopoldina. 91202-2008. Ter. a sáb., 11h/18h30. Dom., 11h/17h30.

O doce Banoffe da doceria Banoffe da Vila, na Vila Leopoldina

Casa do Damasco

Não quer banoffee? Tudo bem: a Vila Leopoldina abriga a loja de fábrica da Casa do Damasco. Lá, eles contam com uma linha completa de doces e guloseimas feitos, é claro, à base de damasco. É especialidade da casa o damasco recheado com doce de leite e chocolate meio amargo (R$ 34, 150 gramas) e até damasco recheado com pistache (R$ 7, uma unidade). Também tem damasco drageado com chocolate meio amargo (R$ 40, 180 gramas) e geleias feitas pela própria empresa, como a de damasco e pimenta (R$ 12).

Onde: R. Camândulas, 94, Vila Leopoldina. 3833-9483. Seg. a sáb., 9h/18h.

Criminal Burguer

Uma das principais atrações de hambúrgueres na Vila Leopoldina é o Criminal Burger. A casa faz bem desde hambúrgueres mais simples, como o X-Salada (R$ 35) e o X-Burger (R$ 33), até outros que são realmente mais elaborados -- e para quem gosta de comer bastante. É o caso do carro-chefe da casa, indicado pelo próprio garçom como o prato que mais sai: o Criminoso (R$ 40), com pão da casa, hambúrguer, queijo tipo americano, alface, tomate, cebola roxa, picles artesanal, bacon e maionese da casa. O Criminal Burger também tem opção para os vegetarianos (R$ 30), com um hambúrguer de falafel.

Onde: R. Nanuque, 595, Vila Leopoldina. 2659-7165. Seg., 18h/22h45. Ter. a qui., 11h30/22h45. Sex. e sáb., 11h30/23h. Dom., 11h30/22h30.

Mamaggiore

Voltando para a Carlos Weber, um restaurante aconchegante para experimentar a comida italiana do bairro é no Mamaggiore. Seguindo pelo conceito de “slow food”, a casa tem pratos de comer rezando, como um gnocchi de batatas com tiras de filet mignon ao molho quatro formaggi gratinado com parmesão (R$ 77), um penne ao creme de funghi secchi chileno com calabresa, gratinado com mussarela de búfala (R$ 73) e um polpetone com mussarela, gratinado com parmesão e guarnecido de fettuccine Alfredo (R$ 79).

Onde: R. Carlos Weber, 594, Vila Leopoldina. 3644-3364. Seg. a sex., 12h/15h30 e 19h/22h. Sáb., 12h/23h. Dom., 12h/18h.