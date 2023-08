We Coffee lança bolos sem fila

Da primeira loja no bairro da Liberdade à quinta, na Vila Nova Conceição, restam três certezas: filas constantes, docinhos fofos na vitrina e bebidas coloridas. Em outras palavras, em um sábado, pode-se levar mais de uma hora para conquistar um pink (shake com chocolate branco morangos, abacate e iogurte, finalizado com chantili, pistache, mais chocolate e flor, R$ 28) ou um pandinha pan (doce com mascarpone, chocolate e framboesa no formato do animal, R$ 25).

Pensando em quem não curte muvuca, mas gosta dos produtos, a marca acaba de lançar uma linha de bolos para festa: “Os special cakes seguem os mesmos preceitos rigorosos de todos os produtos da linha, com sabores equilibrados e ingredientes nobres, como chocolate belga, farinha e manteiga francesa”, diz Sophia Wang, gerente de marketing da We Coffee.

Há 12 versões decoradas com cisnes e, como de praxe, bem pigmentadas! Dentre elas, destaca-se a voo dos cisnes, que representa pureza com fios brancos de açúcar por fora e muito chantili, chocolate ao leite e Nutella por dentro (R$ 468 com 1,3kg, ou R$ 568 com 2kg).

Outra aposta é o ballet dos cisnes que, apesar do exterior cor-de-rosa tem massa, recheio e crocante de pistache, um dos sabores mais apreciados pelos fãs da We Coffee (também a R$ 468 com 1,3kg e a R$ 568 com 2kg).

Mais econômicos, o black swan, todo preto, é composto por massa do tipo genoise com cacau 100% umedecida com licor Baileys, ganache de chocolate ao leite belga, amêndoas caramelizadas, crocante de chocolate escuro e mousse de chocolate amargo e mais licor.

Já o endless joy alterna genoise de cacau com rum, creme de cumaru, caramelo com flor de sal, crocante de massa folhada, praliné de castanha-do-pará e mousse de chocolate 54% belga ao rum. Em degradê, o season associa massa de baunilha, pêssegos em calda, framboesa e mousse de mascarpone. Cada um deles vai de R$ 268 a R$ 368 (com 1,3kg ou 2kg respectivamente).

Independentemente do bolo ou do tamanho escolhido, é preciso encomendar com um dia de antecedência. As entregas são realizadas em toda São Paulo, mas, caso o cliente prefira, é possível retirar em uma das lojas físicas.

We Coffee

Alameda Lorena, 1682, Jardim Paulista. Todos os dias, das 9h às 20h. Encomendas via o WhatsApp (11) 96195-0312