O Fora da Lei Café está no roteiro de cafeterias eleitas para o minifestival organizado pela Nescafé Origens Foto: Mariana Nakagawa

Um roteiro bem paulistano, que inclui cinco cafeterias da cidade, é a sugestão da Nescafé Origens para festejar o aniversário de São Paulo. O 1º Minifestival de Cafeterias será realizado entre os dias 25 de janeiro e 06 de fevereiro. A marca patrocinadora do evento elegeu espaços que são referência em bons cafés no país: Futuro Refeitório, Sofá Café, Fora da Lei, Over Coffee e Perseu. Além do roteiro sugerido, a marca, em parceria com os cafés, irão oferecer nesse período workshops gratuitos de barismo com Renan Dantas, barista premiado da Nescafé. Para participar, basta entrar em contato com uma das cafeterias incluídas no festival via Instagram para reservar a vaga. Os dias e horários dos workshops estão descritos no serviço abaixo.





MINI FESTIVAL DE CAFETERIAS NESCAFÉ ORIGENS E WORKSHOPS:

Over Coffee - Rua Eugênio de Medeiros, 466, Pinheiros. Segunda a sexta, das 10h às 17h e aos sábados das 10h às 15h.

Workshop: 27/01, às 10h-11h e 16h-17h, inscrições no @overcoffeeroasters

Sofá Café - Rua Jaguaribe, 258, Consolação, tel. 11 3034 5830. Segunda a sexta-feira, das 08h às 18h30, sábados e domingos das 10h às 18h

Workshop: Dias 30/01, às 11h, e 31/01, às 14h, inscrições no @sofacafesp

Perseu - Alameda Santos, 2.159, Cerqueira César, tel. 11 3081 3003. Segunda a sexta, das 08h às 23h, aos sábados das 09h às 23h e domingos das 09h às 21h

Workshop: Dia 31/01, às 9h, inscrições no @perseucoffeehouse

Fora da Lei Café - Rua Cubatão, 131, Vila Mariana, tel. 11 2985 6777. Segunda a sábado, das 10h às 18h, e domingos das 11h às 17h

Workshop: Dia 01/02, às 9h, inscrições no @foradalei_cafe

Futuro Refeitório - Rua Cônego Eugênio Leite, 808 - Pinheiros.Terça a sexta-feira, das 08h às 22h, aos domingos das 09h às 16h, @futurorefeitorio

Workshop: a casa está no roteiro das cafeterias, mas não oferecerá o workshop de barismo

