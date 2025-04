Empreender tem riscos, não importam modalidade, local ou setor. Começar um negócio é uma decisão arriscada. Quanto mais planejamento e organização, maior a chance de dar certo. Mas mesmo assim não há garantia. A pessoa pode se preparar muito antes de começar, e alguma situação completamente imponderável - como foi a pandemia - jogar tudo por água abaixo.

Sair de um ambiente minimamente estável que é o contrato CLT para começar a empreender é ainda mais complexo, porque as dinâmicas são completamente diferentes e, para além da questão financeira, existe também o tópico da cultura empreendedora: a pessoa vai ter a disciplina necessária para se dedicar ao negócio, por exemplo? Inclusive, tem de se dedicar como se fosse um trabalho normal, das 8h às 17h.

Pedir demissão para empreender é arriscado

“Tomar a decisão de sair do emprego para empreender é um passo importante e arriscado. Antes de tomar essa decisão, é essencial se questionar para evitar arrependimentos”, ressalta o vice-presidente da vertical de Consultoria do Ecossistema 300 Franchising, Lucien Newton.





Largar um emprego de carteira assinada para empreender é uma decisão arriscada Foto: Agência Brasília/Reprodução

PUBLICIDADE Portanto, antes de qualquer decisão, é necessário saber que esse passo não pode ser dado de maneira impulsiva. Um empreendimento tem um tempo de maturação, para se tornar conhecido, fazer parte da rotina dos clientes e, muito depois disso, vem o ponto de equilíbrio - quando consegue andar com as próprias pernas. Ou seja, a renda não vai vir desse negócio por um bom tempo. Se a dependência da renda do emprego CLT é parte relevante do montante mensal da casa, é impossível largar esse emprego acreditando que nos primeiros meses o empreendimento já vai gerar resultado.

O excesso de otimismo no início de um negócio pode ser um problema relevante.

Esse processo de ponto de equilíbrio pode demorar anos, especialmente em casos de loja física, em que há um gasto alto com aluguel. Portanto, inicialmente o dinheiro vai precisar entrar no negócio como capital de giro, e não sair como renda do empreendedor.

“É essencial se preparar, estudar o mercado e ter clareza sobre os desafios. Com planejamento e estratégia, a transição pode ser mais segura e assertiva”, ressalta Newton.

Publicidade

5 perguntas que você deve se fazer antes de se demitir

Confira, a seguir, cinco questões para se fazer antes de largar a CLT para empreender, de acordo com Newton.