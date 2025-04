Alzheimer: Como um neto transformou o cuidado humanizado com a saúde da avó em um negócio milionário

A necessidade de encontrar um espaço que proporcionasse cuidado humanizado para sua avó, Honorina José Barbosa, levou Fábio Thomé Alves, 45 anos, a criar o 3i Residencial Sênior. A rede, especializada no atendimento a idosos, faturou cerca de R$ 5 milhões em 2024. A empresa tem quatro unidades próprias em Campinas (SP) e já atendeu mais de 2.000 idosos, oferecendo suporte tanto para aqueles independentes quanto para os que necessitam de assistência contínua.

O empresário conta que nunca imaginou que sua vida profissional tomaria esse rumo. Nascido em Paraíba do Sul (RJ), começou a trabalhar cedo, vendendo coxinhas em pontos de ônibus para pagar os estudos e ajudar a família.

PUBLICIDADE Durante um período, sonhou em ser jogador de futebol e chegou a treinar nas categorias de base de times como Flamengo e Vasco, mas percebeu que não seguiria carreira no esporte e decidiu focar nos negócios. Ele se formou em Tecnologia da Informação e seu primeiro contato com a área veio quando usou uma indenização inesperada para comprar um computador e, aos 16 anos, começou a dar aulas particulares de informática. Mais tarde, abriu uma lan house e, já morando em Campinas (SP), trabalhou com suporte em TI e fez o curso no setor.

Ao longo dos anos, empreendeu na área, criando a FTA Solutions, de desenvolvimento de sistemas, e depois a Media Town, especializada em transmissões ao vivo de eventos corporativos. Mas foi um desafio pessoal que o levou a mudar completamente de área.

Fábio Thomé Alves, fundador do 3i Residencial Sênior. Foto: Divulgação/3i Residencial Sênior

Diagnóstico de alzheimer da avó mudou sua carreira

Em 2008, sua avó, Honorina, foi diagnosticada com Alzheimer. A família percebeu que ela precisava de cuidados mais especializados e, então, começou a busca por um residencial sênior que atendesse suas necessidades.

Durante essa procura, Fábio visitou em média 96 casas de repouso em Campinas e não encontrou nenhuma que proporcionasse acolhimento, qualidade de vida e assistência humanizada.

“Eu sabia que minha avó estava doente, mas não aceitava. Quando me dei conta de que ela precisava de um espaço adequado, não me conformava com o que encontrava no mercado. Foi então que comecei a olhar para esse segmento de outra forma”, relembra Alves.

Uma dor a mais: a avó faleceu antes de o projeto ficar pronto

Diante dessa frustração, ele decidiu agir. Vendeu o carro, um terreno onde estava construindo sua casa e, entre 2009 e 2010, comprou um novo terreno para iniciar seu próprio residencial para idosos. Infelizmente, sua avó faleceu antes de conhecer o projeto que nasceu por causa dela.

“Minha avó não pôde usufruir do projeto que ela inspirou, mas sei que seu legado está vivo em cada idoso que acolhemos.”

O primeiro residencial funcionou em uma casa alugada. A equipe começou a atender idosos com maior grau de dependência, enquanto suítes foram construídas ao lado para aqueles que precisavam de menos assistência. Aos poucos, o modelo se consolidou e a empresa se expandiu.

Hoje a 3i Residencial Sênior tem com quatro unidades próprias em Campinas e já assistiu mais de 2 mil idosos. Em 2024, o faturamento ultrapassou R$ 5 milhões e a expectativa para 2025 é dobrar esse valor, impulsionado pela expansão via franquias.

A primeira unidade franqueada está sendo implantada em Recife (PE), e a projeção é fechar o ano com 20 novas operações. Além da hospedagem, que representa a maior parte do faturamento, a rede diversificou seus serviços e passou a oferecer: Home care (atendimento domiciliar)

Centro-dia (cuidado para idosos durante o dia)

Atendimentos personalizados, como fisioterapia, nutrição e atividades de lazer O perfil dos idosos atendidos nas casas varia, com média de 80 a 100 anos, e o valor da hospedagem vai de R$ 8 mil a R$ 15 mil por mês, dependendo do tipo de acomodação e dos serviços contratados. Há quartos individuais, duplos e triplos, além de pacotes sob demanda.

Dados da franquia:

Capital de giro: R$ 180.000 (para os primeiros 6 meses)

Taxa de franquia: R$ 70.00

Taxa de implantação: R$ 120.000

Royalties: 8% sobre faturamento bruto

Taxa de publicidade: 2%

Faturamento médio mensal: acima de R$ 100.000 (média de R$ 1,4 milhão ao ano)

Lucro líquido médio mensal: entre 25% e 40% (considerando venda de serviços adicionais)

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Período de contrato: 5 anos Modelo Standard - Unidade para idosos não-lúcidos

Investimento inicial: a partir de R$ 350.000

Capital de giro: R$ 180.000 (para os primeiros 6 meses)

Taxa de franquia: R$ 70.000

Taxa de implantação: R$ 120.000

Royalties: 8% sobre faturamento bruto

Taxa de publicidade: 2%

Faturamento médio mensal: acima de R$ 100.000 (média de R$ 1,4 milhão ao ano)

Lucro líquido médio mensal: entre 25% e 40% (considerando venda de serviços adicionais)

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Período de contrato: 5 anos

Modelo Prime - Unidade para idosos lúcidos

Investimento inicial: a partir de R$ 440.000. Inclui os mesmos itens do modelo Standard, com adaptações para um nível mais elevado de conforto e serviços premium

Capital de giro: R$ 300.000 (para os primeiros 6 meses)

Taxa de franquia: R$ 70.000

Taxa de implantação: R$ 150.000

Royalties: 8% sobre faturamento bruto

Taxa de publicidade: 2%

Faturamento médio mensal: acima de R$ 130.000 (média de R$ 1,8 milhão ao ano)

Lucro líquido médio mensal: entre 25% e 40% (considerando venda de serviços adicionais)

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Tempo de contrato: 5 anos

Modelo Prime - Unidade para idosos não-lúcidos

Investimento inicial: a partir de R$ 470.000

Capital de giro: R$ 300.000,00 (para os primeiros 6 meses)

Taxa de franquia: R$ 70.000,00

Taxa de implantação: R$ 150.000,00

Royalties: 8% sobre faturamento bruto

Taxa de publicidade: 2%

Faturamento médio mensal: acima de R$ 130.000,00 (média de R$ 1,8 milhão ao ano)

Lucro líquido médio mensal: entre 25% e 40% (considerando venda de serviços adicionais)

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

Tempo de contrato: 5 anos

Avaliação de clientes

O 3i Residencial Sênior recebeu uma classificação média de 4,9 de 5 estrelas no Google, e teve 26 avaliações até a publicação desta matéria. Nos comentários, foram destacadas as atividades à disposição dos idosos na casa de repouso.

Os autores das notas concedidas não podem ser verificados. Eventualmente, comentários positivos ou negativos podem ser uma ação a favor ou contra a empresa.

No site Reclame Aqui, a rede não teve avaliações.

Como escolher um residencial para idosos? Especialista explica

Clineu Almada, geriatra do Hospital Albert Einstein, explica que a decisão de colocar um ente querido em uma instituição de longa permanência para idosos deve ser feita com muito cuidado, levando em conta fatores clínicos, estruturais e emocionais.

“Geralmente, idosos que precisam de uma instituição especializada são aqueles com maior vulnerabilidade física e funcional. Isso inclui pacientes que se recuperam de cirurgias, AVCs ou internações hospitalares e necessitam de reabilitação para recuperar sua autonomia. Também há aqueles em situação mais delicada, como os portadores de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, que perdem progressivamente a independência e precisam de assistência contínua.”

O especialista explica que os familiares devem verificar a estrutura física do local, certificando-se de que há boa ventilação, iluminação e higiene, além de adaptações que garantam a segurança do idoso, como barras de apoio e pisos antiderrapantes.

“Outro fator essencial é a qualidade da equipe multiprofissional. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas devem atuar de forma integrada para garantir um atendimento completo.”

Almada ainda destacou que o plano de funcionamento da instituição também deve ser transparente.

“O ideal é que os familiares tenham acesso a horários de visitas, atividades propostas e escalas de atendimento dos profissionais. Instituições sérias deixam essas informações acessíveis e claras”, comentou.

Ao ser questionado como deve ser a rotina ideal para idosos nessa situação, o médico disse que é fundamental que o idoso tenha uma rotina bem estruturada, especialmente aqueles com comprometimento cognitivo.

“Horários fixos para acordar, tomar banho, se alimentar e participar de atividades recreativas e terapêuticas ajudam a manter o bem-estar e evitar quadros de depressão ou ansiedade. A participação da família é essencial nesse processo, e visitas regulares devem ser incentivadas.”