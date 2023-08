A foto de um cartaz que divulga a assinatura de cafés da Kopenhagen por R$ 60 por mês viralizou na rede social X, antigo Twitter. O cartaz indica que o valor mensal dá direito a um café da marca por dia, por 30 dias. Até o momento da publicação deste texto, a postagem já tinha 3,1 milhões de visualizações.

Procurada, a Kopenhagen afirmou ao Estadão que se trata de um projeto piloto, que engloba somente seis lojas da marca em Niterói (RJ), e que ainda não há planos para expandir o modelo de assinatura para outras lojas no País. Segundo a empresa, há uma boa demanda pelo plano, mas o modelo seguirá em teste por tempo indeterminado.

O QR Code disponível no cartaz que viralizou direciona o cliente para o site da Kopenhagen, onde é possível aderir ao plano de assinatura, que tem renovação automática a cada mês - mas a empresa destaca que é possível cancelar a qualquer momento.

Postagem sobre assinatura de seleção de cafés da Kopenhagen por R$ 60 por mês viralizou na rede social X, antigo Twitter. Foto: Reprodução/X (Twitter)/@bibsbastosx

As bebidas disponíveis para resgate são o café expresso pequeno, o café com leite pequeno, o café canelinha pequeno, o chocolate quente pequeno e o chá. As lojas participantes, todas em Niterói, são: Shopping Itaipu Multicenter, Icaraí Gavião Peixoto, Icaraí Otávio Carneiro, Plaza Shopping Niterói, Niterói São Francisco e Jardim Icaraí.