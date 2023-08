Um bar e mercearia centenário de Barcelona, na Espanha, passou a chamar a atenção na última semana. O motivo não era a arquitetura modernista catalã ou as diversas opções de bebidas e queijos do estabelecimento, mas sim um aviso colado próximo à entrada, avisando que seriam cobrados 5 euros (R$ 27) de cada um que entrasse lá “só para olhar”.

O estabelecimento em questão é o Colmado Múrria, histórico bar e restaurante de Barcelona, fundado em 1898. O local passou por uma reforma no final de 2022 e conta com quatro espaços diferentes, entre eles uma delicatessen, com diferentes produtos catalães e internacionais, além de um espaço com mesas para consumo no local, disponível somente sob reserva por conta do espaço reduzido.

Colmado Múrria passou por uma reforma no final de 2022 e agora também serve refeições no local Foto: Colmado Múrria

Segundo Joan Múrria, que administra o local, é esse o motivo da nova regra delimitada pelo estabelecimento. “Tanto os frequentadores como os funcionários se queixavam [do entra e sai de visitantes], por isso tomamos a decisão, mas a intenção não é cobrar ninguém, muito menos é uma proibição. É mais uma mensagem para persuadi-los”, afirmou Múrria, em entrevista ao jornal catalão “La Vanguardia”.

Múrria comenta que o local sempre recebeu visitas, mas desde que passaram a servir comidas e jantares no local, o movimento se tornou um problema. “No final das contas, é algo relacionado à educação. Não temos nada contra o turismo, somos conscientes que também é importante para o negócio”, disse ao jornal.