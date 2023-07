Alunos de escolas públicas e privadas aprendem a escrever e a ilustrar seus próprios livros

Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida, está na base do quarto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Na prática, a educação de qualidade preconizada por este ODS é uma peça fundamental quando pensamos na construção de um mundo mais justo e no desenvolvimento de uma vida mais sustentável para todos os habitantes do planeta. É inegável a autonomia gerada pela disseminação equânime do conhecimento!

Com esse pano de fundo, que ilustra a relevância de um pensar a educação de maneira mais sistêmica, olhando para a base dos desafios, gostaria de destacar as transformações sociais promovidas pela Estante Mágica, um negócio de impacto fundado em 2009 por Robson Melo e Pedro Concy.

Por meio da atuação em parceria com escolas públicas e privadas, a empresa oferece novas formas de estimular a criatividade e a autonomia das crianças, tornando-as protagonistas de suas histórias. O negócio oferece ferramentas para auxiliar escolas e professores no incentivo à leitura e escrita.

Com o apoio da metodologia, os alunos escrevem e ilustram o próprio livro, com direito a evento de autógrafos no final do projeto. Já foram impactados mais de dois milhões de crianças em países como Brasil, Quênia, Portugal, Espanha, México, Argentina e Colômbia. E, como visão de futuro, o objetivo dos empreendedores é alcançar um bilhão de crianças até 2030, tornando-os autores e leitores.

Na perspectiva do problema que o negócio se propõe a solucionar, cabe pensar que o sistema de educação básica no Brasil ainda apresenta falhas e forma um grande contingente de pessoas sem as habilidades básicas para leitura e interpretação de textos; em 2021, o Pisa apontou que 10 em cada 25 crianças brasileiras não sabiam ler e escrever.

Projeto de alunos escritores alcançou mais de dois milhões de crianças em países como Brasil, Quênia, Portugal, Espanha, México, Argentina e Colômbia Foto: DANIEL TEIXEIRA

Um outro dado a ser considerado é que apenas 52% da população, pouco mais da metade dos cidadãos, tem o hábito da leitura, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil (2020). Esse levantamento aponta que o hábito de ler é menos presente entre as classes C, D e E.

Continua após a publicidade

Para endereçar uma solução para esse problema, a proposta é transformar crianças (alunos de escolas públicas e privadas) em protagonistas das próprias histórias, estimulando a leitura e a escrita, convidando alunos e alunas a escreverem seus primeiros livros.

Em 2022, a Estante Mágica teve acesso a um empréstimo concedido pelo filantropo Elie Horn, articulado pela Artemisia.