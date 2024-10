O conceito de inovação aberta com impacto positivo, portanto, tem por premissa criar condições propícias e conexões relevantes entre grandes empresas e negócios de impacto para o desenvolvimento de soluções conjuntas voltadas a gerar avanços sociais como, por exemplo, contribuir na promoção da mobilidade social do país, combater as desigualdades e compor ações inovadoras diante da crise climática. A potência contida na união de grandes empresas, de empreendedores sociais, de institutos e fundações e da população gera um movimento capaz de construir futuros mais inclusivos e sustentáveis.

Priscila Martins, diretora de Relações Institucionais da Artemisia e especialista no tema de inovação aberta com impacto, conta que a organização – uma das pioneiras nessa modalidade – tem desenvolvido projetos customizados com grandes empresas genuinamente interessadas em levar inovação e amplificar o impacto positivo, em especial, em suas cadeias de valor.

“Na jornada das corporações, a demanda por unir inovação e contribuição positiva à sociedade requer estruturar novas visões estratégicas. Do ponto de vista global, as crises sociais e ambientais ditam, também, a urgência de um alinhamento de forças de diferentes atores e elos da sociedade para a conquista conjunta de objetivos sociais, econômicos e ambientais”, afirma.

Priscila ressalta que o aumento do interesse das empresas diante da inovação aberta com impacto revela a tendência de substituir ações pontuais por um modelo mais estruturado e disruptivo de construção coletiva. Um formato que funciona tanto para a criação de respostas a desafios sociais quanto ambientais.