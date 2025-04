Opinião | Dicas para apoiar negócios de impacto que promovem a mobilidade social ascendente

A segunda recomendação tem por foco o processo de seleção de negócios a serem apoiados. Para tal, a escolha deve levar em conta a qualificação e a experiência do time de gestão; é essencial que esses profissionais conheçam profundamente o público-alvo do negócio, ou seja, os fundadores, por meio de vivências diretas, precisam entender as dores e as necessidades das comunidades que desejam servir. Esse conhecimento tático é a chave que torna esses líderes mais aptos a desenvolver soluções relevantes e eficazes. Ainda nessa seara, é destaque o equilíbrio entre o impacto do negócio e a escala. Diversificar o apoio entre negócios escaláveis e os focados em soluções de impacto territorial contribui para maximizar o impacto social.

Em conversa com George Ferreira – gerente de Desenvolvimento de Negócios da Artemisia e um dos coordenadores da Tese – um dos temas que despontou foi sobre as recomendações para a escolha de modelos de negócios a serem apoiados. A seleção deve considerar aspectos que equilibrem impacto, viabilidade econômica e potencial de escala. Abaixo, os principais tópicos a serem observados por organizações e iniciativas interessadas em dar suporte a uma nova geração de empreendedores de impacto focados em promover a mobilidade social no Brasil.

Impacto entregue diretamente pela proposta de valor

Nesse item, vale observar que soluções que promovem acesso imediato à possibilidade de mobilidade social ascendente – como a conexão com vagas no mercado de trabalho ou a profissionalização de pequenos produtores – tendem a gerar impactos mais rapidamente observáveis e mensuráveis no curto ou no médio prazo. No entanto, é igualmente importante considerar iniciativas que visem a mudanças estruturais, cujos efeitos se manifestam ao longo de períodos mais extensos, a exemplo da Educação. Um ponto importante é garantir que a solução não esteja mirando apenas na melhoria temporária na vida dos beneficiários. A transformação precisa ser duradoura.