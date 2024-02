A volta gradual de investimentos e rodadas de captação indica uma recuperação do setor de startups em 2024, de acordo com projeção destacada na matéria do Estadão “A volta dos unicórnios: mercado prevê retorno das startups bilionárias após dois anos de retração”. A expectativa é que as empresas de venture capital priorizem negócios ligados à inteligência artificial; economia prateada; ESG (do inglês, ambiental, social e governança); e as focadas em ativos e pagamentos digitais. Cunhado em 2013 pela investidora Aileen Lee, fundadora da Cowboy Ventures, o termo Unicórnio classifica as empresas de tecnologia com avaliação privada igual ou superior a US$ 1 bilhão.

O otimismo conservador para a melhora no desempenho em 2024 não se aplica às startups Dragão – ainda mais agressivas do que as startups Unicórnio, e mais difíceis de encontrar, elas têm por foco chegar ao valor de mercado de US$ 1 bilhão em uma única rodada de financiamento. Entretanto, enxergo que o ano possa ser favorável, também, às empresas Camelo e Zebra. A expressão "startup Camelo" foi usada, pela primeira vez, em 2020 pelo investidor norte-americano de venture capital, Alex Lazarow (Cathay Innovation), para classificar as empresas que, de forma similar ao animal do deserto, avançam mesmo diante da escassez. Elas permanecem no mercado, segurando o caixa existente em um contexto de seca do venture capital, sobretudo nas rodadas mais avançadas. Resistentes e adaptáveis, empreendedores e empreendedoras que lideram esses negócios têm por foco fazer mais com menos, buscando um crescimento estratégico.

Mara Zepeda, Aniyia Williams, Jennifer Brandel e Astrid Scholz (da direita para a esquerda), fundadoras do Zebras Unite. Foto: Bradley Cox

Em um artigo para a Entrepreneur, Lazarow defendeu que nos mercados emergentes há empresas com as quais podemos aprender, pois já sobreviveram a tempos difíceis para os negócios, com menos capital e suporte. “Essas startups são mais parecidas com camelos por sua capacidade de se adaptar a vários climas; sobreviver sem sustento por meses; e suportar condições adversas. E, ao contrário dos unicórnios, os camelos não são criaturas imaginárias. Eles são reais e são resistentes”, afirma. Entre as características de uma startup camelo estão estabilidade, cautela, observância em ser detalhista, cuidadosa e sustentável.

Nas startups Zebra, sustentabilidade, propósito, diversidade e impacto são valores-chave e inegociáveis. Esse conceito nasceu em 2017, em um manifesto criado por quatro empreendedoras (Mara Zepeda, Aniyia Williams, Astrid Scholz e Jennifer Brandel), que vivenciaram os desafios e as agruras de acesso das mulheres ao venture capital. “As Zebras consertam os que os Unicórnios quebram” é uma das frases mais emblemáticas do Zebras Unite – que propõe um contraponto ao modelo de expansão agressiva e crescimento acelerado. Conectadas às comunidades nas quais estão inseridas e buscando formas sustentáveis de gerir e existir, as Zebras têm inovado com produtos e serviços mais alinhados ao espírito do nosso tempo.