Empreendedorismo de impacto avança no Brasil, mas modelo enfrenta desafios

A proposta de contribuir para a transformação positiva da sociedade brasileira por meio do desenvolvimento de produtos e serviços que endereçam soluções concretas para os desafios sociais e ambientais do país está no cerne do empreendedorismo social – uma modalidade que tem avançado no Brasil. Com um ecossistema mais maduro, os negócios de impacto sobreviveram à pandemia de covid-19 e seguem ampliando os faturamentos, influenciando a criação de mecanismos financeiros de captação de recursos e alimentando novos setores e mercados emergentes como o de carbono. Essas são algumas das muitas conclusões trazidas da quarta edição do Mapa de Negócios de Impacto Socioambiental, que analisou 1.011 empresas nacionais e mais de 11 mil empreendedores.

Entre as análises, percepções e os insights coletados pelo mapeamento conduzido pela Pipe.Social e pelo Quintessa, destacam-se o surgimento de novas oportunidades governamentais ligadas ao verde e à agricultura sustentável; cresceu, também, o número de soluções de financiamento a negócios de impacto em estágios iniciais; e há mais suporte à inclusão e diversidade como soluções propostas por negócios. Além disso, o pipeline tem empreendedoras e empreendedores mais diversos no tocante à raça, ao gênero e perfil etário.

Conversando com Anna de Souza Aranha – coCEO do Quintessa e uma das coordenadoras do Mapa ao lado de Mariana Fonseca, da Pipe.Social –, ela ressaltou que o estudo capturou o retrato de um amadurecimento do setor, com maior presença de negócios com estágio de maturidade avançado. Enquanto na edição de 2021 apenas 3% dos negócios declararam faturar mais de R$ 2,1 milhões por ano, esse número subiu para 15% em 2023. Ainda assim, persiste o grande desafio de superação do ‘vale da morte’, ou seja, período em que há um enorme risco de descontinuidade das operações. O levantamento aponta que 30% dos negócios mapeados declararam ter sustentabilidade financeira.

Anna de Souza Aranha – coCEO do Quintessa e uma das coordenadoras do Mapa Foto: Foto: PipeLabo

Dos 66% que declararam faturamento, 75% deles faturam até R$ 1 milhão/ano; 3% de R$ 4,1 milhões a R$ 6 milhões; e 3%, acima de R$ 10 milhões. Com a leitura das finanças dos negócios de impacto social e ambiental trazida pelo Mapa, podemos entender que houve um crescimento no volume de negócios que são sustentáveis financeiramente (em 2021, eram 20%), entretanto, quando o dado é analisado por gênero, os times formados somente por homens e os mistos tendem a crescer nas faixas de faturamento acima de R$ 4 milhões. “Entre os negócios com faturamento acima de R$ 10 milhões, não há times formados somente por mulheres. Essa concentração se deve também a um menor número de times formados apenas por mulheres em soluções verdes, que representam a maioria da amostra. A análise aponta, ainda, que tecnologias verdes e finanças compõem os negócios com maior faturamento”, salienta Anna.

No retrato dos empreendedores de impacto, tendo por base 11.174 pessoas, vemos que 51% dos fundadores/lideranças são homens; 48%, mulheres; e 1%, outros gêneros. Sobre a raça e etnia, há 49% de brancos; 19% de indígenas; 17% de pardos; 13% de pretos; e 2% de amarelos. Anna aponta que o número de indígenas se refere a negócios ligados a associações/cooperativas, especialmente no Norte do país, que concentram algo em torno de 200 a 300 associados considerados como sócios. “É importante notar que, em 2021, os empreendedores brancos eram 66%; pardos e pretos somavam 25%; e indígenas 1%. Apesar de alguns negócios pesarem sozinhos nesses dados, há mais diversidade de raça e etnia ao olharmos para o volume de fundadores e de lideranças no total”, aponta.

Na faixa etária, considerando uma base de 910 entrevistados, há 2% (18 a 24 anos); 8% (25 a 29 anos); 15% (30 a 34 anos); 18% (35 a 39 anos); 16% (40 a 44 anos): 11% (45 a 49 anos); 10% (50 a 54 anos); 5% (55 a 59 anos); 4%(60 a 64 anos); e 2% (65 anos ou mais). Na escolaridade, a maioria (61%) possui pós-graduação, mestrado, doutorado ou pós-doutorado; sendo seguida por 29% com ensino superior completo.

Continua após a publicidade

O retrato capturado pelas lentes da pesquisa comprova que há mais maturidade entre os empreendedores. Diminuiu o número de empreendedores entre 18 e 29 anos: em 2021, eram 22% da base. Cresceu o volume de empreendedores maduros, acima de 50 anos: 21% da base está nessa faixa. Comparando com os dados de 2021, acima dos 45 anos, o número subiu de 26% para 32% das lideranças nessa faixa etária. O maior volume, 60%, está entre 30 e 49 anos. Há um volume grande de lideranças com um nível educacional elevado, inclusive entre os com mais de 60 anos.

Em última análise, vejo que o Mapa – no comparativo das edições de 2021 e 2023 – demonstra que há mais qualificação dos empreendedores e das empreendedoras de impacto; assertividade nas demandas por oportunidades e pedidos de ajuda. Parte significativa dos negócios já se destaca em faturamento, investimentos e inovação. Há muito a ser feito, sobretudo no que diz respeito à qualificação de entregas para os empreendedores, ao fomento à capilaridade, à diversidade de suporte pelo país e criação de mecanismos financeiros para diferentes momentos de crescimento dos negócios. Por outro lado, é nítido o avanço na jornada do ecossistema, que é um claro resultado dos esforços empreendidos por diferentes atores. Essa força conjunta e potente fez com que o mercado ganhasse mais espaço para estar à altura dos enormes desafios sociais e ambientais enfrentados no Brasil, especialmente, pela população em situação de vulnerabilidade social e econômica. Que possamos seguir juntos!

Para aprofundar o mergulho nos dados, recomendo a leitura da íntegra do estudo.