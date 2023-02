Empregabilidade de jovens é foco de startup de impacto social

A inserção de jovens no mercado de trabalho é um dos maiores desafios globais do nosso tempo. No relatório Perspectivas sociais e do emprego no mundo: tendências 2023, conduzido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), pessoas com idades entre 15 e 24 anos enfrentam uma série de dificuldades para encontrar e manter um emprego decente; a taxa de desemprego nessa faixa etária é três vezes superior à da população adulta. Na prática, no mundo, um em cada cinco jovens (23,5%) não estuda, não trabalha e não está envolvido em um treinamento profissional formal.

No Brasil, a taxa de desocupação de jovens entre 14 e 29 anos era de 23,9% em 2021, de acordo com dados da Síntese de Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse dado é superior à taxa encontrada em outros grupos etários: entre as pessoas com idade entre 30 e 49 anos é de 10,7%; e 7,7% em brasileiros com mais de 50 anos.

Laura Fuks (à esq.) e Sabina Augras, fundadoras da startup CMov. Foto: Roberto Renault

A qualidade do emprego é uma outra preocupação, sobretudo quando pensamos em jovens em situação de vulnerabilidade social e econômica para os quais a palavra "oportunidade" é vazia de significado.

Diante desse cenário, a iniciativa da Cmov representa o uso inovador da tecnologia para endereçar uma resposta ao desafio da inclusão de jovens no mercado de trabalho. Criada pelas sócias Sabina Augras e Laura Fuks, a startup Cmov tem auxiliado empresas a desenvolverem, profissionalmente, jovens com o apoio de uma plataforma de carreira inovadora, online e global.

A Cmov utiliza te?cnicas interativas e dina?micas como vi?deos personalizados e exerci?cios baseados em design thinking, ale?m de fornecer acompanhamento e mentoria para os jovens. Ao entrar na plataforma, os usuários passam por uma jornada de seis passos denominada 6Cs: carreira, compete?ncia, capacitac?a?o, curri?culo, conexa?o e comunicac?a?o.

Na primeira etapa, o jovem consegue identificar em qual perfil de carreira se encaixa. Conversando com Sabina, ela me conta que, muitas vezes, o jovem acredita que a u?nica forma de ter sucesso profissional e? ser menor aprendiz, estagia?rio ou trainee em uma grande empresa. Mas, ha? mais possibilidades que não são claras para eles.

Por isso, a plataforma trabalha com cinco perfis de carreira: empreendedor, organizacional, acade?mico, servidor pu?blico e prestador de servic?o. E, com o apoio da tecnologia, a startup ajuda o jovem a validar o próprio perfil.

Um dos diferenciais do negócio de impacto social, de acordo com as empreendedoras, está na segunda etapa, ou seja, na ana?lise das compete?ncias comportamentais, principalmente para os jovens que na?o tiveram esse aprendizado na educac?a?o formal. Para compreender como o profissional pode se diferenciar por suas compete?ncias pessoais - negociac?a?o e comunicac?a?o assertiva -, a plataforma auxilia o usua?rio a identifica?-las e desenvolve?-las por meio de indicac?a?o de atividades que va?o de filmes a trabalhos volunta?rios. Ao longo da trajetória, a Cmov já impactou mais de 25 mil jovens.